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(Görüntülü) 50 yıllık demirci ustası: Biz de bıraktık mı bu işi yapan kalmayacak

DHA

muhabirine mesleğini ve bugüne kadar yaşadıklarını anlattı.

muhabirine mesleğini ve bugüne kadar yaşadıklarını anlattı.
Mesleğe 14 yaşında başladığını söyleyen Ahmet Kökçe, "O gün bugündür demirciyim. Köylünün kullandığı ne kadar zirai alet varsa bu dükkanda yaparım. Yanıma oğlumu aldım, yetiştirdim. Bir de yanımda akrabam var, dükkan komşusu. İşte bu kadar kaldık. Biz de bıraktık mı bu işi yapan kalmayacak. Çırak yetişmiyor" diye konuştu.
'SAKALI BIYIĞI ÇIKMIŞ ADAM HİÇ ÇIRAK OLUR MU?'
Çapa, bıçak, nacak, satır, kazma, çekiç, balyoz ve küskü gibi ürettiği malzemeleri gururla gösteren yarım asırlık demirci ustası Kökçe, "Neden çırak yetişmiyor?" sorusuna, "Niye yetişmiyor? 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul, 4 sene de lise. Ne etti? 12 sene. Bir çocuk 6 yaşında okula başladı mı? 12 sene de okudu, oldu 18 yaş. Sakalı bıyığı çıkmış adam hiç çırak olur mu? Kafası çalışan okusun, ben okumaya karşı değilim. Eskiden ne ediyorlardı? Kafası çalışanı okutuyor, almayanı sanata veriyorlardı. Hiç olmazsa elinde sanat bulunsun" yanıtını verdi. 
Ateşte yumuşattığı demire, örs üzerinde var gücüyle vurduğu çekiçle şekil veren Kökçe, "Bu çekiç akşama kadar belki 500, belki 1000 kere belki de 1500 kere inip kalkıyor. Bak sağ bileğimde kemik uzadı. Ama olsun ben işimi seviyorum. Gücüm yettiğince de devam ettireceğim" dedi. 
Sıcak demircilerin ürettiği malzemelerin fabrikasyon üretimlerinin de olduğunu ancak elde yapımlar kadar sağlam olmadıklarını anlatan Ahmet Kökçe, "Demire suyunu iyi verirsen çelik olur. İyi usta demirin sertliğine göre ateşte aldığı renginden bilir, o zaman su verir. Mesela biz ayva yaprağı deriz. Malzeme yumuşaksa bu rengi aldığı zaman su vereceksin. Malzeme sertse menekşe rengini aldırıp, su vereceksin. Demirin suyunu veremediğin zaman ne kadar usta olursan ol, yalan. Ayarını bulamadın mı yaptığın şey ya kırılır ya yamulur" diye konuştu.

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