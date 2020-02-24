Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3)

DHA

muhabirine değerlendirmede bulundu. Tüm dünyada modernizmin yaşandığını belirten Tola, "Hiçbir yüzyılda görülmediği kadar psikolojik ve sosyolojik virüsler ortada kol geziyor. Ergenliğin psikodinamiğine baktığımız zaman bu modernizm getirileriyle ergenlik çok erken yaşlara kadar çekildi. Ciddi anlamda bir hormonal dengesizlik demek olan ergenlikte beden hormonlarla sarsılırken, beyin henüz yeterli olgunluğa gelmediği için çocuklarda ciddi anlamda bunalım yaşanıyor. 'Ben çocuk muyum, yetişkin miyim?' Yine ergenliğin çok önemli belirtilerinden bir tanesi ya hep ya hiç duygusunun yerleşmesi, gençleri aileleriyle gereksiz tartışmalara itiyor. Ara yolu bulacak kapasitede henüz olmadıkları için hayatın tamamına siyah ya da beyaz penceresinden bakıyorlar" dedi. 
"Aileler, çocuklarını dış dünyada var olan tehlikelerden korumak için onların özgürlüklerini kısıtladıklarından ciddi çatışmalara yol açıyor" diyen psikolog Tola, şöyle devam etti: 
"Özgürlük arzusuyla gençler zaten içlerinde var olan zevk ve eğlenceyi tatmin etmek için bazen hatalar yapabiliyor. Evlerinden ayrılmalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarının içindeki durumun farkına varıp, 'kontrollü serbestlik' dediğimiz kendi çizdikleri kontrol ve kabul edebilecekleri çerçevede onların zevk ve eğlencelerine müsaade etseler ve konuşarak onların artık büyümeye başladıklarını fark ederek, onları bir birey olarak kabul ettiklerini hissederek yaklaşırlarsa çok daha iyi olur, diye düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar çocukların ailelerden kopup, zaten ergenlikten var olan arkadaş çevresine aşırı düşkünlüğü daha çok artırıyor. Çünkü arkadaşlar aileler gibi eleştirmiyor, olduğu gibi kabul ediyor. Kabul eden kişiler de zaten ergen oldukları için ne yazık ki birbirlerini yanlışlara sürükleyebiliyorlar." 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hentbolda yarı finale yükselen il takımları belli oldu
YEREL HABERLER Hentbolda yarı finale yükselen il takımları belli ...
Ispartalı 2 Judocudan bronz madalya
YEREL HABERLER Ispartalı 2 Judocudan bronz madalya
Isparta'da cadde ve sokak otopark saatlerine düzenleme
YEREL HABERLER Isparta'da cadde ve sokak otopark saatlerine ...
Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli kaçma planı yapmış
YEREL HABERLER Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli kaçma planı ...
(Görüntülü) 50 yıllık demirci ustası: Biz de bıraktık mı bu işi yapan kalmayacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) 50 yıllık demirci ustası: Biz de bıraktık ...
50 yıllık demirci ustası: Biz de bıraktık mı bu işi yapan kalmayacak
YEREL HABERLER 50 yıllık demirci ustası: Biz de bıraktık mı bu işi ...
Isparta 32 Spor, Sarayköyspor’u 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, Sarayköyspor’u 1-0 mağlup etti
Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları ...
Isınmak için girdiği kulübenin üzerine kaya parçası düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Isınmak için girdiği kulübenin üzerine kaya parçası ...
Göller Ekspresi yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Göller Ekspresi yoğun ilgi görüyor
Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Ispartalı kadınları buluşturdu Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın: "Kadınların cinsiyetlerinden dolayı yaşadıkları sorunların inkarını ne kadar sorunlu buluyorsak, tüm sorunların cinsiyet temelli olduğu genellemesini de reddediyoruz"
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Ispartalı kadınları ...
Isparta'da 3 liseli birden kayboldu
YEREL HABERLER Isparta'da 3 liseli birden kayboldu
İran'dan Isparta'ya charter uçuşlar başladı
YEREL HABERLER İran'dan Isparta'ya charter uçuşlar başladı
Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp
YEREL HABERLER Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp
Isparta Emniyeti 2019 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Isparta Emniyeti 2019 yılını değerlendirdi
(Görüntülü) Isparta'da engellilere özel diş hastanesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Isparta'da engellilere özel diş hastanesi
Isparta'da engellilere özel diş hastanesi
YEREL HABERLER Isparta'da engellilere özel diş hastanesi
Isparta’da otobüs kazalarını önlenme toplantısı
YEREL HABERLER Isparta’da otobüs kazalarını önlenme toplantısı
Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı
YEREL HABERLER Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak ...
Isparta’da KYK Turnuvaları sona erdi
YEREL HABERLER Isparta’da KYK Turnuvaları sona erdi
Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri
YEREL HABERLER Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X