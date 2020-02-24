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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım’a Süleyman Demirel Üniversitesi’nden fahri doktora payesi AK Parti İzmir ...

İHA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) senatosu tarafından fahri doktora payesi verildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, ülkeye kazandırdığı önemli ulaştırma ve haberleşme yatırımları ve bu kapsamdaki uluslararası alandaki yoğun çabalarından dolayı Üniversite Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalının teklifi ile üniversite senatosu tarafından verilen fahri doktora payesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı tarafından takdim edildi. TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Siyasi Parti İl Başkanlar, yöneticileri, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i andı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşmasına 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’i anarak başladı. Fahri doktora payesi almaktan büyük bir onur duyduğunu söyleyen Yıldırım, “Bugün aramızda olmaktan, göller ve güller diyarında bulunmaktan mutluyum. SDÜ tarafından tarafıma tevdi ettiği fahri doktora payesi vermesinden dolayı başta rektörümüze ve bütün senato üyelerine teşekkür ediyorum. Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanımız. Ben de onun mezun olduğu üniversiteden mezunum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden. Merhum Cumhurbaşkanımızın mensubu olduğu üniversiteden böyle bir paye almak için benim için büyük onurdur. Merhum Cumhurbaşkanımız Demirel, hayatı boyunca ülkemizin kalkınması elinden geleni yapmıştır. Kendisini şükranla anıyor ve yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Gençlere seslendi
Üniversiteli öğrencilere seslenen Yıldırım, “Üniversite adı üzerinde üniversal düşünmekten geliyor. Üniversitelerin görevi tabii ki seçilen branşlarda öğrenci yetiştirmek. Onları hayata hazırlamak. Daha önemlisi de buradaki genç beyinlere küresel düşünme melekesini kazandırmaktır. Gençler en büyük güç bilgidir. Türkiye online ülke olmak zorunda. Nüfus sizlersiniz Gençler en büyük güç bilgidir. Yabancı dilinizi geliştirin. Her meslekte yabancı dil gerekiyor. Şimdiden o işi bitirin. Nüfus sizlersiniz. Çok çalışın” diye konuştu. Fahri Doktora Payesi programında uygulamalı eğitimin öneminden bahseden Binali Yıldırım, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin sanayi üniversite işbirliğine de değindi.
Binali Yıldırım, “Üniversiteye sahip iller, gelişme ve kalkınmada daha hızlı gelişiyor. Üniversitesi olan şehrin havası da değişiyor. üniversiteli gençliği ile diğer dinamikler, şehir için birlikte daha fazla kafa yoruyor, daha fazla proje geliştiriyor, şehrin gelişmesi için çaba sarf ediyorlar. Türkiye’de 18 yılda üniversitede okuyan öğrenci sayısı iki katına çıktı. Üniversitelerimizin hedefi sadece öğrenci yetiştirmekle sınırlı değil. Üniversitelerin, bulundukları ilde ve bölgede karşı karşıya olunan her konu ile ilgili sorumlulukları var, görevleri var. Özellikle üniversite sanayi iş birliği hep konuşulan bir meseledir. Üniversiteler, ‘sanayiye bizimle yeteri kadar temas kurmuyorlar, birlikte çalışmıyorlar’ diye eleştiriler getirilir. Sanayi de tam tersini söyler. Ama geldiğimiz noktada, adım adım buradaki kopukluğun azaldığını ve daha fazla kaynaştıklarını görüyoruz. SDÜ’den ayrılarak şehrimizde ikinci üniversite olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ana amaçlarından birisi sanayi üniversite işbirliğidir. Yeni üniversitemiz üniversitesanayi kopukluğunu giderecektir. Uygulamalı eğitimle bu tür eleştirilerin önüne de geçilmiş olacaktır” dedi.

“5 G teknolojisi kapımızı çalmak üzere”
Türkiye’nin 5G teknolojisiyle tanışacağını ve altyapıda çok güçlü olduklarını dile getiren Yıldırım, “İletişim yolları da çok genişledi. İnternetin buluşuyla aya gidiş aynı yollardadır. Şimdi aya seyahat unutuldu. Dijital dünyaya geçtik. Bunlar nasıl oldu. Dijital çağda kullanıcı olamayız. Dijital çağın üreticisi olmalıyız. 5G teknolojisi kapımızı çalmak üzere. Bu teknoloji hayal değil, normal hayat olmalı. Yabancı Dil önemli. Siz bu yaşlarda bu işi halledin. Hangi meslekte olursa olun, yabancı dil önemli. 18 yılda ne yaptık. Altyapıda Dünya da 9. Sırada. 30. Sıra yükseldik. Bizim altyapının çok iyi. Amerika’dan dahi iyi. Bu yapılan hizmetler gelecek kuşağa hitap ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bugünlere geldik. Yaşam standartlarının iyi olması için çalıştık. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

“Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz dedik”
Görevi süresince canla başla çalıştığını ve Türkiye’de ulaşımda önemli bir aşama kaydettiğini anlatan Yıldırım, “12 yıl ulaştırma bakanlığı yaptık. Yol yapmada şimdi 2025 bine ulaştık. Yol medeniyettir, nerede yol varsa zenginlik var. Ayrıca ölümlü kazalarda %70 azalma oldu. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz dedik” ifadelerinde bulundu.

“O gece adeta bir destan yazıldı”
15 Temmuz Darbe Girişimde yaşananlarla ilgili de konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Hainler, seçilmiş hükümetin cumhurbaşkanını öldürmeye çalıştırdılar. Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı. Millet sokaklara çıktı. Milletimiz bize inanmasaydı böyle bir sonuç olmazdı. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, erkeği, kadını sokaktaydı. O gece adeta bir desten yazıldı. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, alçaklar hak ettiği cezayı gördüler. Böyle bir milletin bir ferdi olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Onun için bir olacağız, beraber, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Çünkü sadece 83 milyonun ihtiyacı yok, etrafımızda tehdit altında olan milyarların bize ihtiyacı var. Herkesin gözü Türkiye’nin üzerinde. Adam odur ki bu dünyada bırakır bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Hamdolsun. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in, merhum Turgut Özal’ın da eserleri var. Mekanları cennet olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da eserleri var. Bu ülke için taş üzerine taş koyandan Allah razı olsun.”
Yıldırım, Isparta temaslarına Valilik ziyareti ile devam etti. Yıldırım’ı Valiliğe gelişinde Vali Ömer Seymenoğlu, vali yardımcıları ve Valilik müdürleri karşıladı.
Valilik ziyaretinin ardından Binali Yıldırım, Isparta Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından gül sepeti ve çeşitli hediyeler takdim edilen Binali Yıldırım ziyarette, “Isparta programı vesilesiyle buradayız. Gönül belediyeciliğini devralan belediye başkanımıza başarılar dileriz. Isparta için güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyoruz. Hem hizmet yapacak hem gönüller yapacaktır. Başarılar dilerim” dedi.
Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti tarafından düzenlenen Belediye Kültür Sinemasında Siyaset Akademisi Açılışına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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