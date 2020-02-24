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Binali Yıldırım, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’i ziyaret etti AK Parti İzmir Milletvekili ...

İHA

– Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’i ziyaret etti AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Başkan hem hizmet yapacak hem gönüllere dokunacak"

– Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Fahri Doktora Payesi takdimi için Isparta’ya gelen Binali Yıldırım, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. 31 Mart seçimleriyle Isparta’da gönül belediyeciliğini devralan Şükrü Başdeğirmen’e, başkanlık görevinde başarı dileklerini ileten Yıldırım, “Isparta için, güller ve göller şehri için güzel hizmetler yapacağını biliyoruz, yürekten inanıyoruz. Hem hizmet yapacak hem gönüllere dokunacak işler yapacak. İkisi bir arada olunca anlam ifade ediyor. Başkanımıza görevi boyunca üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizi burada görmek bizleri onurlandırdı, gururlandırdı” diye konuştu.
Yıldırım’ın, Türkiye’ye verdiği hizmetlerin ortada olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, gerek bakanlık, gerek başbakanlık gerekse TBMM başkanlığı döneminde ülkenin nereden nereye geldiğinin bilinci içerisinde olduklarını dile getirdi. Başdeğirmen, “Yapmış olduğunuz altyapı çalışmaları bizleri bugünlere getirdi. Dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline geldik. Bizler ülkemizin gelişmesiyle birlikte Isparta’mızı da bu paralelde hızlı bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Sizlerin burada olması bizler için çok önemli” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ulaştırma hizmetlerine ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verirken, “Üniversite şehri olmamız hasebiyle ve 85 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisiyle genç nüfusa sahip bir şehiriz” şeklinde konuştu.
Tren garında 86 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi çalışmalarının başladığını söyleyen Başdeğirmen, bu alandan demiryolu ile üniversiteye ulaşmak istediklerini belirtti. Hazırlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a aktarıldığını ifade eden Başdeğirmen, Binali Yıldırım’a belediye tarafından hazırlanan projelerin detayları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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