Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta mücadele eden lider Isparta 32 Spor'da yönetim Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Atakan Yazgan, 2. Başkan Galip Küçükyaman, yöneticiler, Teknik Direktör Turgut Kul, teknik heyet ve sporcular hazır bulundu. Başdeğirmen'e çiçek ve ismine yazılı forma ile atkı verildi.

Ziyarette konuşan Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, takımın her zaman yanında olan Belediye Başkanı Başdeğirmen'e teşekkür etti. Yazgan, "Uzun zamandır başkanımızı ziyaret etmek istedik. Bugüne nasip oldu. Takıma verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'un maddi ve manevi yanında olduklarını belirterek, " Biz Ispartasporsuz yapamayız. Ispartaspor, sevgilimiz, aşkımızdır. Ispartaspor'un her zaman yanındayız. Harika bir takımımız var. Atatürk ne demiş, 'Ben sporcunun Zeki, Çevik ve aynı zamanda ahlaklısının severim' diyor. Karakterli sporculara sahibiz.Takdir edilmemekte üzüyor. Bu insanlar fedakarlık yapıyor. Onları kırmayalım. Efsane Başkanımız İstanbul'dan çıktı, para harcıyor, başkanlık yapıyor. Galip Başkanımız, yöneticilerimizde destek veriyor. El birliğiyle bu takımı şampiyon yapalım" dedi

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