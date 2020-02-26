Ispartalı Karateciler Yarı Finallere yükseldi

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Ispartalı Karateciler, Karaman’da 2123 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup müsabakalarında mücadele eden Isparta kız ve erkek takımlarımız yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Ispartalı Karateciler, 2122 Nisan 2020 tarihleri arasında Isparta’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ANALİG Yarı Final Müsabakalarında ter dökecek.

Isparta Karate İl Temsilcisi Kadir Karakaş, Grup, Türkiye Şampiyonalarından sonar Anadolu Yıldızlar Ligi’nde de oldukça iddialı olduklarını belirterek, “Altyapımızdan çok sayıda genç geliyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.

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