Kara Avcılığı faaliyetleri yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kara Avcılığı faaliyetleri yasaklandı

İHA

Kara Avcılığı faaliyetleri, 20202021 av dönemi açılıncaya kadar tüm yurtta yasaklandı.

Kara Avcılığı faaliyetleri, 20202021 av dönemi açılıncaya kadar tüm yurtta yasaklandı.
20192020 av dönemi, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, Batı Akdeniz avlanma bölgesinde bulunan Burdur, Isparta ve Antalya illerinde 24 Ağustos 2019 tarihinde başladı, 1 Mart 2020 tarihinde sona erdi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20202021 av dönemi açılışına kadar kara avcılığı faaliyetlerinin tüm yurtta yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemizde 487 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunmaktadır. Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve Merkez Av Komisyonunca av dönemi boyunca sadece 29 tür kuş ve 6 tür memelinin avına izin verilmektedir. Bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır. Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönem olan MartTemmuz ayları arasında avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi oranda zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın av sezonunun sona erdiği 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20202021 Av Dönemi açılışına kadar ki yasak dönemde avcılık yapmaması, bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi büyük önem arz etmektedir" denildi.
Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapıldığının tespiti halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Burdur, Isparta ve Antalya İl Şube Müdürlüklerine, Jandarma ve Polis teşkilatlarına ihbar edilmesi ya da 112 Acil Çağrı Merkezlerine bildirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Cehaletten kurtulmak için okumak zorundayız”
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı Isparta ...
Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi
YEREL HABERLER Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal ...
Başdeğirmen’den şehitler için taziye mesaji
YEREL HABERLER Başdeğirmen’den şehitler için taziye mesaji
Uyuşturucuya geçit yok Şüpheli kadının üzerinde 200 adet uyuşturucu hap bulundu
YEREL HABERLER Uyuşturucuya geçit yok Şüpheli kadının üzerinde 200 ...
Isparta tek yürek oldu, Mehmetçiğe destek verdi Vali Seymenoğlu: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"
YEREL HABERLER Isparta tek yürek oldu, Mehmetçiğe destek verdi Vali ...
Isparta’da Gençlerarası Bilgi Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Isparta’da Gençlerarası Bilgi Yarışması düzenlendi
Isparta 32 Sporlular, moral yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER Isparta 32 Sporlular, moral yemeğinde buluştu
18 üniversitenin katıldığı kariyer günleri Isparta’da başladı 2 günde 4 bin ziyaretçi hedefi
YEREL HABERLER 18 üniversitenin katıldığı kariyer günleri ...
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı başlıyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı başlıyor
(Görüntülü) Isparta'da deprem anı kamerada-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) Isparta'da deprem anı kamerada-EK
Isparta Valiliği " Gözlem altında ya da karantinada herhangi bir hastamız bulunmuyor "
YEREL HABERLER Isparta Valiliği " Gözlem altında ya da karantinada ...
(Görüntülü) Isparta'da deprem anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Isparta'da deprem anı kamerada
Isparta'da 2.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Isparta'da 2.9 büyüklüğünde deprem
Isparta 32 Spor’dan Vali Seymenoğlu’na teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’dan Vali Seymenoğlu’na teşekkür ...
Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı
Ispartalı Karateciler Yarı Finallere yükseldi
YEREL HABERLER Ispartalı Karateciler Yarı Finallere yükseldi
Başdeğirmen: "Ispartaspor sevgilimiz, aşkımız "
YEREL HABERLER Başdeğirmen: "Ispartaspor sevgilimiz, aşkımız "
Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar Soğuk günlerde minik yürekleri ısıttılar
YEREL HABERLER Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ...
Türkiye'nin mantar merkezinde fiyat rahatsızlığı
YEREL HABERLER Türkiye'nin mantar merkezinde fiyat rahatsızlığı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X