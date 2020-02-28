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Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Cehaletten kurtulmak için okumak zorundayız”

İHA

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. 32'si yerel, toplam 192 yazar ve 300 yayınevinin katılımıyla açılan fuar, 'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla Milli Mücadele kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirecek. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, saat 09.0020.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 192 yazar 10 gün boyunca kitaplarını, kitapseverlere imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek.

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Cehaletten kurtulmak için okumak zorundayız”

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. 32'si yerel, toplam 192 yazar ve 300 yayınevinin katılımıyla açılan fuar, 'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla Milli Mücadele kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirecek. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, saat 09.0020.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 192 yazar 10 gün boyunca kitaplarını, kitapseverlere imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek.
Fuarın açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen, başkan yardımcıları, Isparta Uygulamalı ve Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler, öğretmenler, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Öğrenmek ve bilgiyi paylaşmak zorundayız”
60 bin öğrenciyi kitapla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Cehaletten kurtulmak için okumak zorundayız. Öğrenmek ve bilgiyi paylaşmak zorundayız. Paylaşmayan bilginin, okunmayan bir kitabın kimseye faydası yok. Eğer biz de bu çalışmaları daha fazla yapabilirsek, daha güçlü bir şekilde okumaya özen gösterirsek cehaletten kurtuluruz. Maalesef bizim şu anda terörle mücadelemizin ana sebebi karşıdaki kişilerin cahil olmasıdır. İnşallah bu yaptığımız çalışmalar çocuklarımızın geleceği için iyi olur. Programımız devam edecek. 10 gün boyunca sürecek. Bazı duyurularımız vardı ancak bazı programları iptal ettik. Şair ve yazarlarımız da bizlere destek oldular, katıldılar” dedi.

Şehitler için dua edildi
Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından da şehit olan Mehmetçikler için dua edildi. Duanın ardından kitap fuarına geçildi. Kurdele kesiminin olmadığı açılışta protokol üyeleri, kitap fuarındaki bölümleri tek tek gezdiler.

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