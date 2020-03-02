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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İHA

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Eğirdir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Eğirdir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.
2628 Şubat tarihleri arasında Eğirdir ve merkezde icra edilen faaliyetler neticesinde toplam 21 gram eroin, 0,25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen R.E. (29), C.Ö. (31), A.B. (20), M.B. (55), M.B. (38), N.L. (27), Ü.Ç. (20) ve A.Ö. (27) isimli toplam 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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