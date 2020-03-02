Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

İHA

Isparta'da Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek ortakbir açıklama yaptılar. Ortak basın açıklamasını Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar okurken, İdlip'teki saldırı kınandı.

Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

Isparta’da Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek ortakbir açıklama yaptılar. Ortak basın açıklamasını Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar okurken, İdlip’teki saldırı kınandı.
Ortak basın açıklamasında hain saldırı tepki gösterildi. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendiklerini dikkat çekildi. Isparta Ticaret veSanayi Odası’ndan yapılan ortak açıklamada “Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerine yer verildi.
Askerlerin İdlib’de, hem ülke sınırları ve hem de mazlumları koruduğunun hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti: " Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.
Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
32 yerel yazar için ilk kez kitap fuarında stant açıldı Ispartalı yerel yazarlardan Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür
YEREL HABERLER 32 yerel yazar için ilk kez kitap fuarında stant ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap Fuarı'na katıldı Saadet Oruç: "Bizleri parçalamaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar. Geri adım yok"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap ...
Isparta’da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' başvuruları 7’den 70 vatandaşlar, askere gitmek için sıraya girdiler
YEREL HABERLER Isparta’da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' ...
Isparta’daki genç takımlardan İdlip’e pankartlı başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Isparta’daki genç takımlardan İdlip’e pankartlı ...
(Görüntülü) 2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: Öldüyse de bir mezarı olsun
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: ...
Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili ...
Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X