Isparta Kitap Fuarı devam ediyor Yazar Benan Kepsutlu: "Daha iyi bir gelecek, daha bilinçli bir nesil için okumalıyız "

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü ‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kişi akın etti.

Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına sabah saatlerinden itibaren kitapseverler büyük ilgi gösterirken, fuar alanına girmek için uzun kuyruklar oluştu. Kitapseverler 311 yayınevinin yer aldığı Kitap Fuarında birbirinden değerli yazarlarla bir araya geldi, kitaplarını imzalattı, yazarların söyleşilerine katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, ailesiyle birlikte fuar alanında yazarlar, yayınevleri ve kitapseverlerle bir araya geldi, kitaplar aldı. Kitapseverler böylesine güzel bir organizasyona imza atan ve kendilerini yazar ve binlerce kitapla buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta sonunda Isparta’ya gelen ve okurları ile buluşan Ortadoğu konulu söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç’un etkinliğine ailesiyle birlikte katıldı. Oruç söyleşi sonrasında ‘Sırt Çantalı Nicolas’ kitabını kitapseverler için imzalarken, Başkan Başdeğirmen program sonrasında Başdanışman Oruç’a halı üzerine işlenmiş Türk Bayrağı tablosu hediye etti.



Kitapseverlerle buluştular

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde hafta sonunda düzenlenen etkinlikte Bircan Yıldırım, Sinan Akyüz, Murat Kaplan, Ahmet Ümit, Benan Kepsutlu, Saniye Bencik Kangal, Yavuz Dizdar gibi isimlerde düzenledikleri söyleşilerle kitapseverlerle buluştu. Yine onlarca yazar, yayınevleri stantlarında kitaplarını imzaladı.



‘Kendimizi, ülkemizi geliştirmek için okumalıyız’

Ünlü yazar Benan Kepsutlu da kitap fuarına ve kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kepsutlu, “Kitap fuarına duyulan ilgi alaka ve yoğunluk beni hem gazeteci hem yazar olarak son derece mutlu etti. Daha iyi bir gelecek, daha bilinçli bir nesil için okumalıyız. Kendimizi, ülkemizi geliştirmek için okumalıyız” ifadesinde bulundu.

Isparta’nın başarılı bir fuar organizasyonu gerçekleştirdiğini söyleyen Sinan Akyüz de, “Hem Isparta hem de yakın illerde yaşayanlar için güzel bir etkinlik. Isparta halkı yetkililer çok ilgili. Bunlar bizi güzel duygularla buradan ayrılmamıza vesile oluyor” görüşlerinde bulundu.

Polisiye romanlarının yazarlarından Ahmet Ümit’te “Isparta’nın yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Her görüşten insan burada, çünkü kitap birleştiricidir. Ülkemiz insanının Isparta’nın kitap okuduğunu gösteren bir fuar” dedi.



Emeği geçenlere teşekkür etti

Yazar Saniye Bencik Kangal da, Isparta’da vatandaşların kitaplara, seminerlere yoğun ilgisini gördüğünü söyleyerek, “Fuar alanına girdiğimde inanılmaz bir kalabalıkla karşılaştım. Ispartalıların kitap fuarına bu kadar yoğun ilgi göstermeleri, bu kadar çok okumayı sevmeleri beni çok mutlu etti. Bu organizasyon için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



‘Çok mutluyuz, fuar çok zengin’

Kitap Fuarını ziyaret eden kitapseverlerde, böyle bir organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Sevdiğimiz yazarlarla bir arada oluyoruz. Kitaplarda ucuz. Her yaştan kişinin okuyabileceği kitaplar var. Herkesin bu fuara gelmesini tavsiye ediyoruz. Çok sayıda yayınevini burada bulabiliyoruz. Çok mutluyuz, fuar çok zengin. Bu imkanı bizlere sağlayan Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla bu fuara geliyoruz ve kendilerine aradığımız her türlü kitabı burada bulabiliyoruz. Isparta’nın bu kadar ilgili olması çok mutlu edici” görüşlerinde bulundular.

Öğrencilerini kitaplarla buluşturan eğitimciler de, fuardan çok memnun kaldıklarını, öğrencilerinin kitaplar aldığını dile getirirken, “Bu fuarla kitap okuma sevgisi daha da artacaktır” ifadelerinde bulundular.

