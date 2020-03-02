Isparta Kitap Fuarı devam ediyor Yazar Benan Kepsutlu: "Daha iyi bir gelecek, daha bilinçli bir nesil için okumalıyız "

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta Kitap Fuarı devam ediyor Yazar Benan Kepsutlu: "Daha iyi bir gelecek, daha bilinçli bir nesil için okumalıyız "

İHA

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü 'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kişi akın etti.

Isparta Kitap Fuarı devam ediyor Yazar Benan Kepsutlu: "Daha iyi bir gelecek, daha bilinçli bir nesil için okumalıyız "

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü ‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kişi akın etti.
Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına sabah saatlerinden itibaren kitapseverler büyük ilgi gösterirken, fuar alanına girmek için uzun kuyruklar oluştu. Kitapseverler 311 yayınevinin yer aldığı Kitap Fuarında birbirinden değerli yazarlarla bir araya geldi, kitaplarını imzalattı, yazarların söyleşilerine katıldı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, ailesiyle birlikte fuar alanında yazarlar, yayınevleri ve kitapseverlerle bir araya geldi, kitaplar aldı. Kitapseverler böylesine güzel bir organizasyona imza atan ve kendilerini yazar ve binlerce kitapla buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta sonunda Isparta’ya gelen ve okurları ile buluşan Ortadoğu konulu söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç’un etkinliğine ailesiyle birlikte katıldı. Oruç söyleşi sonrasında ‘Sırt Çantalı Nicolas’ kitabını kitapseverler için imzalarken, Başkan Başdeğirmen program sonrasında Başdanışman Oruç’a halı üzerine işlenmiş Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

Kitapseverlerle buluştular
Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde hafta sonunda düzenlenen etkinlikte Bircan Yıldırım, Sinan Akyüz, Murat Kaplan, Ahmet Ümit, Benan Kepsutlu, Saniye Bencik Kangal, Yavuz Dizdar gibi isimlerde düzenledikleri söyleşilerle kitapseverlerle buluştu. Yine onlarca yazar, yayınevleri stantlarında kitaplarını imzaladı.

‘Kendimizi, ülkemizi geliştirmek için okumalıyız’
Ünlü yazar Benan Kepsutlu da kitap fuarına ve kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kepsutlu, “Kitap fuarına duyulan ilgi alaka ve yoğunluk beni hem gazeteci hem yazar olarak son derece mutlu etti. Daha iyi bir gelecek, daha bilinçli bir nesil için okumalıyız. Kendimizi, ülkemizi geliştirmek için okumalıyız” ifadesinde bulundu.
Isparta’nın başarılı bir fuar organizasyonu gerçekleştirdiğini söyleyen Sinan Akyüz de, “Hem Isparta hem de yakın illerde yaşayanlar için güzel bir etkinlik. Isparta halkı yetkililer çok ilgili. Bunlar bizi güzel duygularla buradan ayrılmamıza vesile oluyor” görüşlerinde bulundu.
Polisiye romanlarının yazarlarından Ahmet Ümit’te “Isparta’nın yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Her görüşten insan burada, çünkü kitap birleştiricidir. Ülkemiz insanının Isparta’nın kitap okuduğunu gösteren bir fuar” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti
Yazar Saniye Bencik Kangal da, Isparta’da vatandaşların kitaplara, seminerlere yoğun ilgisini gördüğünü söyleyerek, “Fuar alanına girdiğimde inanılmaz bir kalabalıkla karşılaştım. Ispartalıların kitap fuarına bu kadar yoğun ilgi göstermeleri, bu kadar çok okumayı sevmeleri beni çok mutlu etti. Bu organizasyon için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Çok mutluyuz, fuar çok zengin’
Kitap Fuarını ziyaret eden kitapseverlerde, böyle bir organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Sevdiğimiz yazarlarla bir arada oluyoruz. Kitaplarda ucuz. Her yaştan kişinin okuyabileceği kitaplar var. Herkesin bu fuara gelmesini tavsiye ediyoruz. Çok sayıda yayınevini burada bulabiliyoruz. Çok mutluyuz, fuar çok zengin. Bu imkanı bizlere sağlayan Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla bu fuara geliyoruz ve kendilerine aradığımız her türlü kitabı burada bulabiliyoruz. Isparta’nın bu kadar ilgili olması çok mutlu edici” görüşlerinde bulundular.
Öğrencilerini kitaplarla buluşturan eğitimciler de, fuardan çok memnun kaldıklarını, öğrencilerinin kitaplar aldığını dile getirirken, “Bu fuarla kitap okuma sevgisi daha da artacaktır” ifadelerinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da STK'lardan İdlib saldırısına tepki, Bahar Kalkanı'na destek
YEREL HABERLER Isparta'da STK'lardan İdlib saldırısına tepki, Bahar ...
Tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor
YEREL HABERLER Tehlike arz eden yapılar tespit edilerek yıkılıyor
Korkmaz: " Depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesinin sorunun ana kaynağını oluşturur" Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Isparta’ya geliyor
YEREL HABERLER Korkmaz: " Depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir ...
25 dakikada biten maç 9 kişi maça çıkan Keçiborlu Belediyespor maçı tamamlayamadı
YEREL HABERLER 25 dakikada biten maç 9 kişi maça çıkan Keçiborlu ...
Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."
YEREL HABERLER Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " ...
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
32 yerel yazar için ilk kez kitap fuarında stant açıldı Ispartalı yerel yazarlardan Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür
YEREL HABERLER 32 yerel yazar için ilk kez kitap fuarında stant ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap Fuarı'na katıldı Saadet Oruç: "Bizleri parçalamaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar. Geri adım yok"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç Isparta Kitap ...
Isparta’da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' başvuruları 7’den 70 vatandaşlar, askere gitmek için sıraya girdiler
YEREL HABERLER Isparta’da 'Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik' ...
Isparta’daki genç takımlardan İdlip’e pankartlı başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Isparta’daki genç takımlardan İdlip’e pankartlı ...
(Görüntülü) 2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: Öldüyse de bir mezarı olsun
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: ...
Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili ...
Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X