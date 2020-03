Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Konya deplasmanında Ereğlispor’la golsüz berabere kaldı. Alanya temsilcisi Kestelspor’un 1 puan gerisinde 2. Sırada bulunan pembeyeşillilerde gözler hafta sonu Isparta’da oynanacak Bucak Belediye Oğuzhanspor, maçına çevrildi.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, öncelikle Suriye İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Yazgan, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yazgan, şunları söyledi: “ Isparta 32 Spor halen şampiyonluğun en büyük adayıdır. Takımımız zor deplasmandan 1 puan alarak çıktı. Bu 1 puanın kıymetini sezon sonunda çok daha iyi anlaşılacaktır. En büyük rakibimiz Kestelspor aynı deplasmandan puan alamamıştır. Başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ve futbolcularımıza yönetim olarak güvenimiz tamdır. Geçen hafta 1 puan öndeydik. Şu an önümüzde 18 puan değerinde 6 maçımız var. Bundan sonraki her maç final niteliğindedir. Takımımız ilk yarı 8 puanlık farkı bu futbolcularla kapattı ve yine bu futbolcularla Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Nasıl ki 8 puan geride kaldığımızda motivasyonumuz tamdı. On ikinci adam olan taraftarımızı takımımıza destek olmak için bayrakların da alarak Bucak maçına davet ediyoruz. Bu takım için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtmek isterim. Benim ve yönetimin takımın şampiyon olacağına inancı tamdır. ”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.