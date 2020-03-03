Ispartalı hentbolcular, yarı finallere yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kızerkek hentbol takımları, Karaman'da düzenlenen Çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Güçlü rakiplerini geride bırakan kız ve erkek hentbol takımları, Türkiye Finallerinde oldukça iddialı.

Isparta ANALİG Hentbol KızErkek takımları, 0103 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol yarı final müsabakalarında Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, hentbol takımlarında yer alan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, finallerde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.