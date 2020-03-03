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Fuarda çocuklar hem kitap hem de fidan alıyor Başkan Başdeğirmen: “Ispartalı okumasını seviyor, laf olsun diye kitap almıyor”

İHA

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Orman Bölge Müdürlüğümüz fidan dağıtımı yapıyor. Bu kitapların hammaddesinin ağaç olduğunu çocuklarımızın öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımız hem kitap alıyor, hem fidan alıyor. Bir yerde kitabı tüketirken, diğer taraftan kağıdın hammaddesini üretmiş oluyor" dedi.

Fuarda çocuklar hem kitap hem de fidan alıyor Başkan Başdeğirmen: “Ispartalı okumasını seviyor, laf olsun diye kitap almıyor”

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Orman Bölge Müdürlüğümüz fidan dağıtımı yapıyor. Bu kitapların hammaddesinin ağaç olduğunu çocuklarımızın öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımız hem kitap alıyor, hem fidan alıyor. Bir yerde kitabı tüketirken, diğer taraftan kağıdın hammaddesini üretmiş oluyor" dedi.
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen beraberinde AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Kitap Fuarını ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler fuarda yayınevleri, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi. Fuarın son derece önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, “Her yaştan insanın rahatlıkla kendisine kitabı bulabileceği zenginlikte bu fuarı hayata geçirdiği için belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her kesim memnun. Bizde fuarımızı dolaşmak, hem de ihtiyacımız olan kitaplara bakmak için geldik. Gençlik Kollarımız okuma noktasında faydalanabilmesi için kütüphane oluşturmak için listesini ortaya koydu. Gençlik kollarımızın faydalanabileceği bir kütüphaneyi temin etmiş olacağız” dedi.

"Ispartalı okumasını seviyor"
AK Parti teşkilatının fuar alanını ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Başdeğirmen de, “Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman çok daha güçlüyüz. Yayınevlerimizle görüştüğümüzde memnuniyetlerini ifade ediyor, ‘Ispartalı okumasını seviyor, ne okuyacağını biliyor, laf olsun diye kitap almıyor’ diyor. Çok miktarda kitap satışı yapıldı, her gün 810 kez kargo araçları kitap getiriyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. Her satılan kitabın güzel bir duygu ile geri döndüğü inancıyla bundan mutlu oluyoruz. Isparta Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bir fuarın ilgi görmesi de bizi mutlu ediyor. Günlük 30 bin kişilik katılım var, bu mühim bir şey. Yayınevlerimiz Ankara’da dahi böyle bir katılım yok diyor. Bu da bizi memnun ediyor. 237 bin nüfuslu bir şehir ile 5 milyonluk şehri kıyasladığımızda biz daha iyiysek güzel şeyler yaptığımız inancındayız. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Sayın Valimizin milli eğitim ile görüşmelerinden sonra tüm okul öğrencilerini buraya getirebiliyoruz, halk otobüslerimiz ücretsiz öğrencilerimizi buraya getiriyor. IYAŞ firmamız öğleyin uzak yerlerden gelen öğrencilerimize yemek veriyor, sinemaya götürüyor. Kumbaralar dağıtılıyor. Belediyemizin yapmış olduğu ücretsiz kitaplarımız var onları dağıtıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz fidan dağıtımı yapıyor. Neden kitapla fidanı aynı anda kullanıyoruz. Bu kitapların hammaddesinin ağaç olduğunu çocuklarımızın öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımız hem kitap alıyor, hem fidan alıyor. Bir yerde kitabı tüketirken, diğer taraftan kağıdın hammaddesini üretmiş oluyor. İlçe ve köylerimizden belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımız öğrencilerimizi getiriyorlar. Yazar ve yayınevlerimiz herhangi bir eksikliklerinin olmadığını söylüyorlar. Seneye de bu şekilde istiyoruz diyorlar, bundan da mutlu oluyoruz. Başarılı bir kitap fuarı var. Katılan tüm hemşehrilerimize, hizmeti veren firmalarımıza, yayınevlerimize, organizasyon firmamıza, Sertur firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Herkes teşekkürü hak ediyor” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüü 28 Şubat tarihinde ‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarı 8 Mart tarihine kadar açık kalacak. Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına 311 yayınevi ve 32’si yerel toplam 192 yazar katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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