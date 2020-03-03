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İdlib gazisine baba evinde ziyaret

İHA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, Suriye'nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ'ı Mahmatlar köyündeki baba evinde ziyaret etti.

İdlib gazisine baba evinde ziyaret

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ’ı Mahmatlar köyündeki baba evinde ziyaret etti.
20 Şubat tarihinde rejim güçlerince yapılan ve iki askerimizin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ’ın evine bugün Kaymakam Adem Çelik’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay, İlçe Emniyet Müdür V. Ömer Gürler, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Aytekin Erdoğan ve Sosyal Hizmet uzmanlarından oluşan heyet ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede yaşadıklarını Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ile paylaşan gazi Dağ’ın 4 senedir TSK bünyesinde hizmet verdiği ve bir süredir bölgedeki operasyonlarda görev aldığı bildirildi.
Gazi Dağ ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Çelik, kendilerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun selamlarını iletti. Gazi Dağ gibi binlerce vatan evladının kahramanca mücadele verdiğini belirten Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, “Suriye’de devam eden harekat sırasında kahramanca mücadele veren gazimizi evinde ailesiyle ziyaret ettik. Gazimizin babası Ali Dağ ve annesi Melihat Dağ’a böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ali’nin sağlık durumu çok şükür iyi. Valimiz Ömer Seymenoğlu konuyu yakından takip ediyor ve sık sık benden bilgi alıyor. Bu vesileyle bir kez daha şehit verdiğimiz askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dilerken; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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