Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli serbest



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, belediye tarafından vatandaşlar için sokağa konulan 5 bankı, açtıkları çay ocağında kullanmak için çaldıklarını itiraf eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Yayla Mahallesi 1600 Sokak'ta bulunan 5 bank, 2 Mart Pazartesi akşamı, haff ticari araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerlerini açan esnaf, bankları göremeyince belediyenin kaldırmış olabileceğini düşünerek, yetkilileri aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün konudan haberdar olmadığı ortaya çıkınca da iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediler. Görüntülerden bankların 2 kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

Esnaf Tamer Bilir'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin C.K. ve N.S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde çay ocağı açtıklarını, bankları da burada kullanmak için götürdüklerini anlattı. Çalınan banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İkili, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bankları çalma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2020-03-04 12:27:38



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