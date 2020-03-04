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Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor Büyükbaş havyanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor

İHA

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, '2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı' kapsamında 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan ilkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor. İl Tarım Müdürü Eyüp Adıgüzel, hayvanları aşılatmanın zorunlu olduğunu ve uygulamayanların ise işletme başına 13 bin 394 TL idari para cezası verileceğini aktardı.

Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor Büyükbaş havyanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, '2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı' kapsamında 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan ilkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor. İl Tarım Müdürü Eyüp Adıgüzel, hayvanları aşılatmanın zorunlu olduğunu ve uygulamayanların ise işletme başına 13 bin 394 TL idari para cezası verileceğini aktardı.

"Çok bulaşıcı viral bir hastalıktır"
Adıgüzel, hayvanlarda ve İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulandığını açıkladı. Adıgüzel, İlkbahar Şap ve LSD Aşılama Programları hakkında bilgi verdi. Şap Hastalığının ülkelerarası canlı hayvan ve hayvan ürün ticaretini olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan İl Müdürü Adıgüzel, “Şap, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş
hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Sığır Nodüler Ekzantemi LSD aşısı ise; 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanacaktır” dedi.

"Aşılatmayanların para cezası, 13 bin TL"
Hayvanları aşılatmanın zorunlu olduğunu ve uygulamayanların ise işletme başına 13 bin 394 TL idari para cezası verileceğini aktaran İl Müdürü Adıgüzel, “Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. Hayvanları bu hastalıktan korumanın en etkin yolu aşılama ve sineklerle mücadele etmektir. Ayrıca büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için Şap aşısı ile beraber Sığır Nodüler Ekzantemi Aşısı şartı
aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekmektedir. 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer almaktadır. Yine Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek ve veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir” diye konuştu.

Aşılama programları, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerince yürütüleceğini bildiren Adıgüzel, “Yetiştiricilerimizin LSD ve Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi ilimizde Şap ve LSD hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştırması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan yetiştiricilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Aşılama kampanyamız tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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