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Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı

İHA

Kızıldağ Milli Parkı'nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı

Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı

Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Canan Doğan’ın, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı’nın Astım ve KOAH hastalığına etkilerini kapsayan bir yıllık araştırmaları raporlandı.
Yapılan araştırmaya göre Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına olumlu etkileri olduğu görüldü. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer ve Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkçı, Kızıldağ için bilimsel araştırma yapan akademisyen ve hekimleri ziyaret ederek, plaket takdim ettiler.

Hastalar 15 gün boyunca Kızıldağ’da ağırlandı
Plaket töreninde konuşan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk, Kızıldağ’a giden KOAH ve astım hastalarının orada atak geçirmediklerini söylemeleri üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışma kapsamında hastaları 15 gün boyunca Kızıldağ’da misafir ettiklerini belirten Prof. Öztürk, “15 gün boyunca astım ve KOAH’lı hastalarımız orada atak geçirmeden kaldılar. Bir yıl boyunca şehir hastanesinde takip ettiğimiz 39 hastadan 23’ü başarılı şekilde o yılı atak geçirmeden tamamlamış oldu. Bu güzel bir sonuç. 23 hastanın 15’i astım, 8’i koah hastasıydı. Bu hastaların 10 tanesi bir yıl önce atak geçiren ama bu bir yıl içerisinde hiç atak geçirmeyen hastalarımızdı. Bizim amacımız birincisi hastalarımızı doğru bir şeyi mi ifade ediyorlardı onu göstermekti. Onu gösterdik. İkincisi gerçekten bu hastalarımız atak geçirmeden bir yılı tamamlamışlardı. Özellikle KOAH hastalarından ağır olanların da atak geçirmemesi de güzel sonuçlardan bir tanesi. Kızıldağ’ın havasının bu hastalar üzerinde olumlu bir etki yaptığını söyleyebiliriz” dedi.
Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Kızıldağ Milli Parkı'nın yüzyıllardır bilinen bir dağ olduğunu ancak daha önce orası için böyle bir bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi.

“Kızıldağ çok özel bir yer”
Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer de Kızıldağ’ın endemik bitki örtüsü gerekse oksijen seviyesi ile Türkiye ve dünyada özel bir yer olduğunu söyledi. Astım ve KOAH hastalarının orada konakladıkları sürede atak geçirmediklerine ilişkin mitler olduğunu belirten Yılmazer, bunun üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarının çok güzel olduğunu ifade etti. Kaymakam Yılmazer, “Öyle zannediyorum ki ilerleyen süreçte pek çok hastamız buraya gelecek ve buradan faydalanacak, şifa bulacak. Gerçek manada Kızıldağ Milli Parkı şifa kaynağı olduğunu hem tescillemiş hem de gelecek nesillere bu yönüyle aktaracak bir milli park olarak varlığını sürdürecektir” dedi.

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