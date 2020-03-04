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Isparta Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

DHA

Isparta Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, 32'si yerel 192 yazar ve 311 yayınevinin yer aldığı kitap fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. Fuarı düzenleyen firmanın proje müdürü Tahsin Külcüoğlu, Ankara'da devam eden başka kitap fuarı olduğunu ve Isparta'daki fuarın, onun önüne geçtiğini belirterek, "500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, Ankara'daki fuarın önüne geçmesi, çok güzel duygu" dedi.
Isparta Belediyesi'nce bu yıl Milli Mücadele kahramanı, Isparta'nın ilk vekili Hafız İbrahim Demiralay anısına düzenlenen ve 8 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde, her gün 09.0020.30 saatlerinde ziyaret ediliyor. 'Kitaplar gül açacak' temasıyla açılan fuarda, 32'si yerel 192 yazar ve 311 yayınevinin yer aldı. 
Fuar için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden yazarlardan Fatma Uçarlar, "Ulusal yazarlarımız bu fuarda yer alıyordu ancak yerel yazar, şairlerin burada yer alması çok daha anlamlı oldu. İlk kez birbirimizi tanıyoruz. Bu güzel bir teşvik oldu" dedi.
Yazar Zeki Çelik de kitapseverlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
'PAZAR GÜNÜ 60 BİNE YAKIN GİRİŞ OLDU'
Fuarı organize eden AS Fuarcılık Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, şunları söyledi: 
"Isparta'da 4'üncü kez düzenleniyor. Halktan ve öğrencilerden çok fazla ilgi var. Bizim planladığımız 60 bin öğrenci var. 60 bin öğrencimizi günlük 12-14 bin öğrencimizi fuara taşıyoruz. 311 yayın evi katılıyor. Bu sene organizasyonların daha iyi olduğunu söylüyor 192 yazarımız. Etkinliklerimizde günlük 40 yazarımız söyleşi ve imza etkinliği yapıyor. Toplamda 100'e yakın stant bulunuyor. Kapı girişinde orman müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir kampanya ile her kitap alan öğrencilerimize bir kitap fidanı hediye ediyoruz. Toplamda 50 bin kumbara basıldı. Bu kumbaralar hem para biriktirme alışkanlığını kazandırmak hem de kitap almaları adına sağlandı. Kapı girişlerinde toplamda 30-45 bin arası girişimiz var. Geçen pazar günü 60 bine yakın giriş oldu. Biz bile şaşırdık. Kitapların çok uygun olduğunu söylüyorlar. İlk 3 günde 1 tona yakın poşet bastırmıştık ve bitti. Şu anda başka yerlerde fuar var. Bu fuarın onlardan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun yayınevleri söylüyor. Halk bu sene kitap fiyatlarının uygun olduğunu söylüyor."
'STANTTA GÜNDE ORTALAMA 1-4 BİN KİTAP SATILIYOR'
İçeride 1,5 milyon kitap olduğuna dikkat çeken Külcüoğlu, "Kitapları 8 TIR'la getirdik. Günlük ortalama 5 ile 10 bin lira arası ciro çekiyorlarmış. Her stantta günlük ortalama 1 ile 4 bin arası kitap satılıyor. Muazzam bir rakam bu. Çünkü Isparta'nın nüfusu 240 bin. Üniversite öğrencisi 60 bin, normal öğrenci nüfusu 80 bin. Topladığımızda 500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'da devam eden başka bir kitap fuarının önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" diye konuştu.
ZİYARETÇİLER MEMNUN
Kitap fuarını ziyaret edenlerden Betül Işık, "Kitap fuarı çok güzel, her yer hareketli görünüyor. Ayrıca buradaki insanların enerjileri de çok güzel. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kitap fuarına gelen Beytullah Kara da "Çok güzel ve profesyonel bir fuar olmuş. Daha organize çalışılmış. Ücretsiz servisler olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Memnunuz fiyatlar uygun, bol bol kitaplarımız aldık" diye konuştu.
Ispartalı yazar Bekir Manav, "Isparta Kitap Fuarı'nda bütün Isparta'yı kapsayan fuar oldu. Yazarlar olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz teşrif ediyor. Bütün sivil toplum örgütleri, Kuran kursu yurtlarına varıncaya kadar herkes geliyor. Hafta sonu ve akşamları muazzam katılımlar oluyor. Harika bir fuar yaşıyoruz. Başta Ankara olmak üzere bütün illerde düzenlenen fuara bir örnektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-03-04 17:22:06

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