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1 çocuk annesi, 28 yıldır kasaplık yapıyor

DHA

1 çocuk annesi, 28 yıldır kasaplık yapıyor


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, üzerinde beyaz önlük, bir elinde bıçak, bir elinde masat ile 28 yıldır kasaplık yapan 1 çocuk annesi Zehra Yıldızhan (47), görenleri şaşırtıyor. Oldukça keskin bıçakları ustalıkla kullanan kasap Zehra Yıldızhan, "Tek hayalim beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Kısmet değilmiş olamadık, kasap olduk" dedi.
Isparta'da 1973 yılında dünyaya gelen ve okul yıllarında atletizmle uğraşan Zehra Yıldızhan, gülle, cirit, disk atma dallarında başarılı bir sporculuk dönemi geçirdi. Türkiye dereceleri bulunan Zehra Yıldızhan, okul hayatından sonra evlendi. Evde oturmak yerine kasap dükkanı olan eşine yardımcı olmak amacıyla her sabah onunla işe gitmeye başlayan Zehra Yıldızhan, 'Şunu da yapayım', 'Buna da yardım edeyim' derken kasaplığa alıştı. İlk zamanlarda kendisini kasaplık yaparken görenler şaşırırken özellikle kadın müşteriler Zehra Yıldızhan'a daha çok ilgi göstermeye başladı. Sonra müşterileri kendisine alışan ve bu durumdan memnun olan Zehra Yıldızhan, 28 yıllık kasaplık serüvenini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.
'ZOR AMA İŞİMİ SEVİYORUM'
Okul yıllarında tek hayalinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu aktaran Zehra Yıldızhan, "O yıllarda tek hayalim beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Kısmet değilmiş olamadık, kasap olduk" dedi. Kasaplığın zor olduğunu ancak mesleğini sevdiğini söyleyen Zehra Yıldızhan, ilk zamanlarda neredeyse bir parçası 4050 kilogram olan dana butlarını omuzlamaktan dolayı bel fıtığı olduğunu ancak mesleğini sevdiği için vazgeçmediğini söyledi. Çocukken Kurban Bayramlarında kendisini banyoya kapatan biri olduğunu ancak kasap olunca mecburen hayvan da kestiğini anlatan Zehra Yıldızhan, "İlk boğazladığım hayvan da bir koyundu. Gözlerine bakmamaya ve sadece bıçağı süreceğim yere odaklanarak kesmiştim. Aslında ben hayvansever biriyim ve çoğu kedi köpeği sahiplenen hayvansever dernekleriyle koordineli çalışan biriyim. Bu huyum her ne kadar mesleğimle bağdaşmasa da yapmak zorundayım" diye konuştu.
KEDİSİ NAZMİYE EN YAKIN ARKADAŞI
2009 yılında eşinden ayrıldıktan sonra, Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan ve kızının adını taşıyan kasap dükkanında tek başına çalışmaya devam eden Zehra Yıldızhan'ın en yakın dostu ise kedisi Nazmiye. İş yerinde rahatça dolaşan ve hiçbir ete dokunmayan Nazmiye iş yerinin önünde bekleyen hiçbir kedinin içeri girmesine de izin vermiyor. Sahibi yorulup kahve içmek için oturduğunda hemen kucağına oturan kedi Nazmiye, kendisini onun şefkatli ellerine bırakıyor.
'İLK GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'
Piknik yapmak için alışverişe çıkan ve tavuk almak için Zehra Yıldızhan'ın iş yerine gelen bir müşterisi, "Görünce çok şaşırdım ama çok güzel bir şey. Kadın erkek eşitliği dedikleri bu olsa gerek" dedi.
'ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTIR'
Kasap ve şarküterilere tavuk temin eden bir firmada satış sorumlusu olarak çalışan biri ise "Ben ilk geldiğimde biraz şaşırdım ama Zehra hanımı tanıdıkça bu bize gayet normal geldi. Hatta diyebilirim ki işinin erbabı biri ve erkeklere taş çıkartır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-03-05 08:27:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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