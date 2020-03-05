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Zabun: "Özkoç'u derhal istifaya davet ediyoruz" AK Parti Isparta İl Başkanı Zabun: "PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır"

İHA

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a yönelik, "CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.

Zabun: "Özkoç'u derhal istifaya davet ediyoruz" AK Parti Isparta İl Başkanı Zabun: "PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır"

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a yönelik, "CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz” dedi.
AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a yönelik sert eleştiride bulundu. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde olunduğunu ifade eden Zabun, "Bilindiği üzere ülkemiz Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır"
Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanların vatan haini olduğunu belirten Zabun, "Vatan haini, yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir, grup başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKKPYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki; CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 Grup Başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu ve AK Parti Teşkilatları olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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