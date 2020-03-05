MAREM'de bitki koruma yönetimi masaya yatırıldı

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü tarafından “Göller Bölgesi Meyve Bahçelerinde Bitki Koruma Yönetimi Sorunlar Ve Çözümler” isimli panel düzenlendi.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) önemli panellere ev sahipliği yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. Tam ve yarı bodur bahçecilik sistemlerinin kültürlerinin çiftçilere benimsetilmesinde, budama, gübreleme, sulama tekniklerinin yerleştirilmesinde, fidancılıkta kış aşılamaları ve depoculuğun kullanılmasında ve pek çok tekniğin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında öncü rol oynayan MAREM, akademik kadrosuyla da adeta göz dolduruyor. “Göller Bölgesi Meyve Bahçelerinde Bitki Koruma Yönetimi Sorunlar Ve Çözümler” isimli panel MAREM toplantı salonunda yapıldı. Panele; Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Polat, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök yanı sıra akademisyenler, Ziraat Fakültesi öğrencileri, meyve üreticileri, muhtarlar ve özel sektör temsilcileri katıldı.



"Çiftçilere güvenilir hizmet"

Panelde konuşma gerçekleştiren MAREM Müdürü Şerif Özongun, "Tam ve yarı bodur bahçecilik sistemlerinin kültürlerinin çiftçilere benimsetilmesinde, budama, gübreleme, sulama tekniklerinin yerleştirilmesinde, fidancılıkta kış aşılamaları ve depoculuğun kullanılmasında ve pek çok tekniğin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında kurumumuz öncü rol oynamıştır. Bu kapsamda yeniliklere ilk olarak Eğirdir çiftçisi sonra da Batı Akdeniz Bölgesi Üreticisi kavuşmuştur. Yeni depolama tekniklerinde de ülkemizdeki ilk çalışmalar enstitümüzde yürütülmüş ve halen devam etmektedir. Sağlam bir laboratuvar alt yapısı ile bitki sağlığı ve besleme konularında da çiftçimize güvenilir hizmet veren bir kurum olduğumuz da unutulmamalıdır" ifadelerinde bulundu.



"Dünyanın en iyi tekniklerini bu coğrafyada kullanacağız"

Vali Yardımcısı Kubalı da, Türk çiftçisi ve insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Tarih boyunca çok büyük acılar çekmiş ama aynı zamanda çok büyük zaferlere ve tarihe sahip olan ve bu kutsal vatanın her bir parçasında kanları bulunan ataları, şehitleri bulunan bir vatan içerisinde yaşıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine bir hedef koymuştur. Bu hedef çağdaşlaşmaktır. Her alanda çağdaş, uygarlık düzeyini yakalamaktır. Atatürk, bunun yöntemini de ortaya koymuştur. Akıl ve bilim demiştir. Aklı ve bilimi kullanacağız. Bilim adamlarımız bize yön gösterecek, çiftçimize yön vereceğiz ve dünyanın en ileri tarım tekniklerini, meyvecilik tekniklerini, bitki koruma yöntemlerini bu coğrafyada uygulayacağız" şeklinde konuştu.



Sunumlar gerçekleştirildi

Panelde konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirildi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Yılmaz “Elma Bahçelerinde Görülen Kök Çürüklüğü Hastalıkları” konusunda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu “Pestisit Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konusunda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ş. Evrim Arıcı “Meyve Hastalıkları Mücadelesinde Alternatif Mücadele Yöntemleri” konusunda, TAGEM Bitki Sağlığı Koordinatörlüğünden Dr. Ayşe Uysal Morca “Depoda Görülen Meyve Hastalıkları” konusunda, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İlaç, Alet, Toksikoloji ve Yabancı Ot Bölümünden Dr. Öncül Kaangün Caner “Meyve Bahçelerinde Pestisit Uygulama Teknikleri ve Kalibrasyon” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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