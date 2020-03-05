Yalvaç Belediyesi’nden Koronavirüs önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalvaç Belediyesi’nden Koronavirüs önlemi

İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye Koronovirüs'e karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Yalvaç Belediyesi’nden Koronavirüs önlemi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde belediye Koronovirüs’e karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmaları başlattı.
Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran Koronovirüsü ile ilgili tedbirler yurt genelinde alınmaya devam ediyor. Yalvaç Belediyesi de Koronovirüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmaları başlattı. Yalvaç Belediye Başkanı Avukat Halil Hilmi Tütüncü’nün talimatlarıyla başlayan çalışma Zabıta Müdürlüğü Temizlik Birimi tarafından yapılıyor. Otogar, Otobüs durakları, çöp konteynırları gibi vatandaşların müşterek kullanım alanları olan bölgeler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü, “Allah’a şükür ki, ülkemizde henüz Koronovirüs vakasına rastlanmadı. Bu çalışmalar tedbir amaçlıdır. Zaten düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettik. Belediye olarak bu tür ilaçlama çalışmalarımız artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızdan da sağlık bakanlığımızın uyarılarını takip etmelerini ve özellikle kişisel temizliklerine dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ITSO Başkanı Tutar: "Başkan Başdeğirmen yeni bir fuar alanı yapmak zorunda kalacak"
YEREL HABERLER ITSO Başkanı Tutar: "Başkan Başdeğirmen yeni bir fuar ...
Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer vefat etti
YEREL HABERLER Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı ...
MAREM'de bitki koruma yönetimi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER MAREM'de bitki koruma yönetimi masaya yatırıldı
Isparta TED Koleji genç kızlarından şampiyonluk
YEREL HABERLER Isparta TED Koleji genç kızlarından şampiyonluk
Astım ve KOAH hastaları için Kızıldağ'da umut veren çalışma
YEREL HABERLER Astım ve KOAH hastaları için Kızıldağ'da umut veren ...
Zabun: "Özkoç'u derhal istifaya davet ediyoruz" AK Parti Isparta İl Başkanı Zabun: "PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır"
YEREL HABERLER Zabun: "Özkoç'u derhal istifaya davet ediyoruz" AK ...
(Görüntülü) 1 çocuk annesi, 28 yıldır kasaplık yapıyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 çocuk annesi, 28 yıldır kasaplık ...
Isparta'da KYK'da kalan öğrencilerden TSK'ya destek
YEREL HABERLER Isparta'da KYK'da kalan öğrencilerden TSK'ya destek
1 çocuk annesi, 28 yıldır kasaplık yapıyor
YEREL HABERLER 1 çocuk annesi, 28 yıldır kasaplık yapıyor
(Görüntülü) Genç kızın kavşağın üstünden yola atladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Genç kızın kavşağın üstünden yola ...
Genç kızın kavşağın üstünden yola atladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Genç kızın kavşağın üstünden yola atladığı anlar ...
Isparta Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Isparta Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını
Genç kız üst geçitten böyle atladı Demir parmaklıklardan atlayarak intihar girişimde bulundu
YEREL HABERLER Genç kız üst geçitten böyle atladı Demir ...
Başdeğirmen: “Kooperatifleşme doğru bir karar”
YEREL HABERLER Başdeğirmen: “Kooperatifleşme doğru bir karar”
Isparta'da Kent Kart Mobil Uygulaması hayata geçti
YEREL HABERLER Isparta'da Kent Kart Mobil Uygulaması hayata geçti
Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı
YEREL HABERLER Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına ...
Davraz kayak merkezinde sezon devam ediyor
YEREL HABERLER Davraz kayak merkezinde sezon devam ediyor
Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli ...
Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor Büyükbaş havyanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor
YEREL HABERLER Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları ...
İdlib gazisine baba evinde ziyaret
YEREL HABERLER İdlib gazisine baba evinde ziyaret
Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli ...
Isparta 32 Spor, Tahkim’e gidiyor Yazgan: "Bu süreç böyle giderse gerekirse takımı ligden çekeriz"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, Tahkim’e gidiyor Yazgan: "Bu süreç ...
Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar
YEREL HABERLER Üniversite taraftar grupları şehit askerler için ...
(Görüntülü) 5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 bankı açtıkları çay ocağı için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X