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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'a Tahkim Kurulundan sevindirici haber geldi. 2 maçlık seyircisiz oynama cezası 1'e ve para cezası da 2500 TL düşürüldü.

Bugün toplanan Tahkim Kurulu:, Isparta 32 Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile kararı açıklandı.

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