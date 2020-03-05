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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, TIR ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra EğirdirGelendost karayolu Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. B.G. yönetimindeki 33 DNJ 46 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan TIR'ın dorsesine arkadan gelen 32 AAD 670 ve 32 FE 442 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobillerde bulunan N.Ş ve E.Ş. ile TIR sürücüsü B.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-03-05 21:40:38



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