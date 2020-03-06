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Öğrenci apartındaki yangın korkuttu Mutfak aspiratöründeki arıza az daha binayı yakıyordu

İHA

Isparta'da öğrencilerin kaldığı bir apartta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken büyük panik yaşandı.

Öğrenci apartındaki yangın korkuttu Mutfak aspiratöründeki arıza az daha binayı yakıyordu

Isparta'da öğrencilerin kaldığı bir apartta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken büyük panik yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, gece 00.45 sıralarında merkez Turan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartın 3. katında mutfak kısmında yangın çıktı. Aspiratörde meydana gelen gelen arızadan çıktığı tahmin edilen yangına Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. 2 itfaiye aracının merdivenle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının diğer oda ve yanda bulunan ev ile dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangında apartın mutfağı kullanılamaz hale gelirken binada maddi hasar oluştu.

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