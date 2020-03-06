Çifte kadın cinayeti sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet



Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 2 yıl önce 2 ay arayla, otomobiline aldığı 2 kadını para ve ziynet eşyaları için boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bekir Çiftçi (45), 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da, 2018 yılının Eylül ayında biri Gökçay Mesirelik Alanı'nda, diğeri de atış poligonu mevkisinde 2 kadın cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cesetlerden birinin Halıkent Mahallesi'nde yaşayan Nurten Avar'a (70), diğerinin de bir süredir kayıp olarak aranan Suna Özbey'e (67) ait olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda gözaltına alınan Bekir Çiftçi, sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

İPLE BOĞARARAK ÖLDÜRDÜ

Tutuklanan Bekir Çiftçi hakkında hazırlanan iddianamede, katil zanlısının cinayetleri nasıl işlediği ayrıntılarıyla anlatıldı. İddianameye göre, Çiftçi ilk kurbanı olan Suna Özbey'i, 17 Temmuz 2018 günü, İskender Mahallesi 121. Cadde üzerindeki otobüs durağında otururken, "Gideceğiniz yere kadar götüreyim" diyerek otomobiline aldı. Sağ ön yolcu koltuğuna oturan kadını, arka koltuk örtüsünden aldığı ip ile boğarak, öldürdü. Cesedi de Koçtepe köyü yolunda bulunan atış poligonu mevkisinde, keserle açtığı çukura gömdü. Suna Özbey'in çantasındaki kredi kartlarını alıp kaçtı.

AYAĞININ VE ELİNİN BİRİNİ VAHŞİ HAYVANLAR YEMİŞ

Olaydan 23 gün sonra Suna Özbey'i gömdüğü yere giden Bekir Ç., cesedin 2 bacağı ile 2 elinin topraktan çıktığını gördü. Bir ayağı ve bir eli hayvanlar tarafından parçalanan cesedi, çıkartıp, kazdığı daha derin bir çukura koydu. Üzerini de yol kenarından topladığı moloz ve tahta parçaları ile kapattı. Sorgusunda, kadını aracına neden aldığını ve öldürüp, gömdüğünü bilmediğini öne süren Bekir Çiftçi, çantadan aldığı kredi kartıyla, cinayetten 7-8 gün sonra Burdur yolu üzerindeki bir ATM'den 500 ve 100 TL olmak üzere 600 TL, bir başka gün de farklı bir ATM'den 150 TL çektiğini söyledi.

İKİNCİ İŞLEDİĞİ CİNAYETİ ANLATTI

Bekir Çiftçi, ikinci kurbanı Nurten Avar'ı ise ilk cinayetten 2 ay sonra öldürüp, gömdü. Bekir Çiftçi, 19 Eylül 2018 günü, Sav Belediyesi Otobüs Durağı'nı geçtikten hemen sonra, sigara almak için aracını park etti. Bu sırada durakta bekleyen Avar, "Nereye gidiyorsun? Beni Halıkent Mahallesi'ne bırakır mısın?" diye sordu. Araca binen Nurten Avar, arka koltuğa oturdu. Bekir Çiftçi, Demirköprü Kavşağı'nı geçtikten sonra Halıkent yönüne dönmedi. Kadın panikledi. Bunun üzerine Bekir Çiftçi, aracını durdurdu ve kadını, çantasının sapıyla boğarak, öldürdü. Cesedi atmak için Yakaören köyü yönüne gitti. Ancak atacak yer bulamadı. Bunun üzerine Gökçay Mesire Alanı'na yöneldi. Kanalın yanına geldiğinde kadının kolundaki altın bilezik ile parmaklarındaki 3 altın yüzüğü aldı. Cesedi, sulama deresine yuvarladı. Üzerini molozla kapattı. Nurten Avar'ın çantasındaki 150200 TL civarındaki parayı da alan Bekir Çiftçi, çantayla birlikte tüm eşyaları yaktı. İfadesinde cesedi gömdükten sonra eve gittiğini, dini nikahlı eşi N.O.'ya altınları verip, saklamasını söylediğini kaydeden Çiftçi, N.O.'nun ısrarlı sorularına rağmen altınların kimin olduğunu söylemedi.

İLK CİNAYETİ 2000 YILINDA İŞLEMİŞ

21 Eylül 2018 günü yakalanan Bekir Çiftçi'nin 2000 yılında da yine Isparta'da kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı Müzeyyen Gürgen'i (72), 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, ömür boyu hapse mahkum edildiği, cezasının infaz süresini tamamlayıp, tahliye olduğu ortaya çıktı.

ADLİ TIP: CEZAİ EHLİYETİ TAM

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Bekir Çiftçi, karar duruşmasına Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Öldürülen Suna Özbey ve Nurten Avar'ın yakınları ile taraf avukatlarının duruşma salonunda hazır bulunduğu davada, mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından gönderilen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini söyledi. Sanık Çiftçi ise, "Ben cezai ehliyetim yok demedim ki, bazı sorunlarım var dedim. Doktor benimle üç dakika ancak görüştü" dedi.

SAVCI 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU İSTEDİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 'adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını, 2 kez de 'silahlı yağma' suçundan ceza verilmesini talep etti.

Öldürülen Suna Özbey ve Nurten Avar'ın yakınlarının en ağır cezanın verilmesini istediği sanık Bekir Çiftçi ise, "Vereceğiniz karara saygılıyım" dedi. Mahkeme başkanının "Son sözün nedir? Karar vereceğim" demesi üzerine de "Son sözüm yok" yanıtını verdi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU ve 22 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Çiftçi'ye 2 kadını öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile silahlı yağma suçundan 2 kez 11'er yıl olmak üzere 22 yıl hapis cezası verdi. Daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan sanığın cezasında indirim yapmayan mahkeme, 2000 yılında öldürdüğü Müzeyyen Gürgen cinayetinden kalan cezasını çekmesine de karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2020-03-06 10:42:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.