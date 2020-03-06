Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu Saygı duruşu boyunca protokole yakın noktada kıpırdamadan bekledi

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenine katılan ve saygı duruşunda bulunan köpek, törene katılanların ilgi odağı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi. Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Törende bir köpek, protokolün ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kent protokolü çelenk sunarken Atatürk anıtına giden köpek, tören boyunca meydandan ayrılmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında kıpırdamadan duran köpeği görenler fotoğraf ve videolarını çekti.

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