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6 yaşındaki çocuk, annesini ipte asılı buldu

DHA

6 yaşındaki çocuk, annesini ipte asılı buldu


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 2 çocuk annesi Nazire U. (28), evlerinin yanındaki besihanede ölü bulundu. Annesi Nazire U.´yu ipte asılı bulan 6 yaşındaki R.U.´nun, dedesine, 'annem ölü taklidi yapıyor, seslenmiyor" sözleri üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Yalvaç ilçesine bağlı Eyuplar köyünde meydana geldi. Nazire U., sabah uyandıktan sonra ilçe merkezinde bir terzide çalışan eşini işe gönderdi. Evin yanında bulunan besihaneye 'Hayvanları beslemeye gidiyorum' diyerek çıkan 2 çocuk annesi Nazire U. uzun süre dönmeyince 6 yaşındaki oğlu R.U. annesini merak ederek besihaneye gitti.
'ANNEM ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR'
Burada ipe asılı annesini görüp seslenen R.U., cevap alamayınca eve dönerek dedesi Ramazan U.'ya, "Dede annem ölü taklidi yapıyor, seslenmiyor" deyince kayınpederi hemen koşarak besihaneye gitti. Gelinini ipte asılı bulan Ramazan U., hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya bilgi verdi. Gelen sağlık ekipleri, Nazire U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nazire U.'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI
Nazire U.'ın bir yakını, hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Ancak 1-2 gün önce İdlib şehitlerimize yönelik sosyal medyada uygunsuz paylaşımda bulunan bir grupla polemiğe girmiş. O grup tarafından 'Senin yerini biliyoruz. Kocanı, çocuklarını öldürürüz' şeklinde tehdit edildiği yönünde şüphelerimiz var. Savcılığa da bu konuyu anlattık. Telefonu incelenmek üzere alındı. Böyle bir şey varsa sosyal medya hesabından ortaya çıkacak" dedi.
Nazire U.'ın cenazesi, otopsinin ardından Eyuplar köyünde toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-03-06 16:28:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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