Isparta Spor Liseli Sultanlar, grup birincisi oldu

Okul Sporları Futsal (Salon Futbolu) Grup Müsabakaları Muğla Dalaman’da tüm hızıyla sürüyor. Müsabakalarda Isparta’yı erkek ve kızlarda Spor Lisesi temsil ediyor.

Spor Lisesi’nin Genç Kız takımı ise Afyonkarahisar Anadol Lisesi’ni i50 mağlup etti. Kırmızıbeyazlıların gollerini ise Aleyna (2), Büşra Kozak (3) attı. Büşra Eğerci, Kardelen Tomruk ve Hilal Şahin de asistleriyle galibiyette başrol oynadı. 2. Maçında Muğla İzmir Süleyman Şah Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni 20 mağlup eden Spor Lisesi, grup birincisi oldu. Büşra Kozak ve Alenya Ata’dan gelen gollerle birinci olan Spor Lisesi, gol yemeden şampiyon oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Yalçın’ın öğrencileri final vizesi almak istiyor. Spor Lisesi, erkek takımı ise son maçını kazanması halinde birinci olacak.

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