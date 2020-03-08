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Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı

DHA

Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, kafede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5 masa, öldürülen kadınlar için ayrıldı. Güleda Cankel, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Pınar Baykan'ın fotoğraflarının konulduğu ve etrafının karanfillerle donatıldığı masalara müşteri oturtulmadı. 
Kentteki kafede, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cinayete kurban giden kadınlar için anma etkinliği düzenlendi. Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı. Güleda Cankel, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Pınar Baykan'ın fotoğrafları masanın üzerine konularak, etrafı karanfillerle donatıldı.
Kafe müdürü Hakan Salih Kartal, "8 Mart anısına masalarımızı cinayete kurban giden kadınlarımıza ayırdık. Tüm gün bu masalara hiçbir müşteri alınmayacak. Bugüne özel böyle bir anma yapmak istedik. Emine Bulut, Münevver Karabulut gibi kadınlarımız için kutlama değil, anma olarak yaptığımız sosyal projedir. Bugün masalarımız bir şekilde cinayete kurban giden kardeşlerimize ayrıldı. Bu masalar sadece onlar adınadır. Hiçbir şekilde müşteri almıyoruz. Onları saygı ve sevgiyle anıyoruz. Güzel kardeşlerimizi unutmamak ve adını yaşatmak için böyle bir proje yaptık" dedi.
Isparta'da geçen yıl kasım ayında ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in de kafede fotoğrafının bulunduğunu kaydeden Kartal, "Kardeşimiz suçsuz bir şekilde infaz edildi. Kelimeler hiçbir şekilde tanımlanamaz. Bu acı olay Isparta'da yaşanmıştı. Isparta olarak acı bir haber almıştık. Üzücü bir durum ve anıyoruz. Bu güzel kardeşlerimizi unutmamak gerekiyor. Şiddete karşıyız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-03-08 17:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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