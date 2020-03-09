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10 gün süren fuara 311 yayınevi, 32’si yerel toplam 192 yazar katıldı.

İHA

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü 'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla, Milli Mücadele Kahramanı, Isparta'nın ilk mebusu ve 6 dönem Isparta Milletvekilliğine seçilen merhum Hafız İbrahim Demiralay'ın anısına düzenlenen Kitap Fuarı son buldu. 10 gün süren fuara 311 yayınevi, 32'si yerel toplam 192 yazar katıldı.

10 gün süren fuara 311 yayınevi, 32’si yerel toplam 192 yazar katıldı.

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü ‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla, Milli Mücadele Kahramanı, Isparta’nın ilk mebusu ve 6 dönem Isparta Milletvekilliğine seçilen merhum Hafız İbrahim Demiralay’ın anısına düzenlenen Kitap Fuarı son buldu. 10 gün süren fuara 311 yayınevi, 32’si yerel toplam 192 yazar katıldı.
Yayınevleri, yazarlar ve kitapseverler tarafından tam not alan 4.Kitap Fuarının kapanışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm katılımcılara ve fuara destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ederek, bir sonraki kitap fuarlarının çok daha üst seviyelere taşınacağını söyledi.
Fuar boyunca Isparta’nın köy ve ilçelerindeki öğrencilerin fuarı ziyaret etmeleri sağlandı, uzak bölgelerden gelen öğrencilere yemek ikram edildi, sinemaya götürüldü. Her bir kitap alan öğrenciye fuar çıkışında fidan dağıtıldı. Kumbaralar dağıtıldı, fuar alanında kitapseverler tarafından bağışlanan kitaplarla da köy okullarına kütüphane oluşturulacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte fuarın son gününde tüm yayınevleri ve yazarları tek tek ziyaret etti, kitapseverlerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fuar alanındaki kadınlara karanfiller dağıtan Başdeğirmen ailesi yayınevleri temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdiminde bulundu.Yayınevleri ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kitaba, kitapseverlere, yazarlara verdiği önemden dolayı Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.
Kitap Fuarının 10 gün boyunca çok güzel bir şekilde geçtiğini ve gelecek sene tekrar kitapseverlerle buluşmak istediklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, stantları ziyaretinde yayınevlerinin fuardan memnuniyetlerini dile getirdiklerini bunun da kendisini son derece mutlu ettiğini kaydetti.
Kitap Fuarından yayınevlerinin, yazarların ve kitapseverlerin beklentilerinin olduğunu ve bu beklentilerinin tamamının karşılanmış olmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yüce Rabbim çok daha güzel fuarlar düzenlemeyi bizlere nasip etsin. Çok güzel bir sonuç aldığımızı gördüm. Herkes memnun. Gelecek yıllarda düzenleyeceğimiz fuarlar için beklentilerinizi, daha neler olmasını istediğiniz konular varsa lütfen bizlere bildirin” dedi.
Kitap Fuarına Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Mehmetçiklerden dolayı buruk başladıklarını, kurdele kesmediklerini ve dualarla fuarın başladığını dile getiren Şükrü Başdeğirmen, “Devletimiz büyük ve güçlü bir devlet. Bulunduğumuz stratejik konumdan dolayı çevremizde o kadar çok yamyam var ki, herkes bizim ülkemizden bir şeyler kapmaya çalışıyor. Üç tarafımız denizlerle, dört tarafımızda düşmanlarla çevrili. Herkes buradan bir şeyler kapmaya çalışıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece inşallah buna muvaffak olmayacaklar” vurgusu yaptı.
Fuar açılışındaki konuşmasında içeriden ve dışarıdan saldırılar yapan terörün cehaletten kaynaklandığını, cehaletin de ortadan kalkması için böyle çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Sizler bu kitapları buraya getirmezseniz, bu kitapları uygun fiyatlarla tüm kitapseverlerimize ulaşmasını sağlamazsanız bizde cehaletten ve cahillikten kurtulmaya tam manasıyla destek verememiş oluruz. Yapmış olduğunuz en güzel şeylerden bir tanesi Ispartalı hemşehrilerimizin bu okuma hevesleri karşısında onların önüne koyduğunuz kitaplarla, onların daha fazla eğitim almalarını sağlamaktır” görüşlerinde bulundu
Kitap Fuarında çocukların, vatandaşların aldıkları kitaplarla devletine, milletine bağlı olarak geçmişini ve geleceğini görerek daha güzel hizmetler yapacaklarına inandığını aktaran Başdeğirmen, “Okullarımızdaki çocuklarımız burayı ziyaret ederek sizlerle tanıştı. Köylerden, ilçelerden öğrencilerimizin buraya gelmesine vesile olduk. Allah onlardan razı olsun. Sizlere de öncelikle Isparta’mıza geldiğiniz, şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet verdiniz. Sizlerden de Allah razı olsun. Seneye tekrar sizleri fuarımızda görmek istiyoruz” dedi.
Isparta Belediyesi ile 75 günlük bir fuar çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren As Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdioğulları da, “Başkanımız bir dediğimizi iki etmedi, ‘ne gerekiyorsa yapın’ dedi. Akdeniz’in güzel diyarı Isparta’mızda Kitaplar Güller Açacak sloganıyla çıkılan yolda tükettiğimiz ormanlar kadar da Sayın Başkanımız kitabını göster fidanını al kampanyasıyla Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla fidan dağıtıldı. Bizlerde fuara katılan yayınevlerimiz adına günün anısına Başkanımıza en güzel hediyeyi vermek istedik. Yayınevleriyle yapmış olduğumuz istişare sonucunda Başkanımıza Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ediyoruz” dedi.
Fuarın son gününde imza günü ve söyleşi düzenleyen yazarlardan Bekir Manav, fuarın Hafız İbrahim Demiralay anısına düzenlenmesi ile ilgili olarak, “Saçma sapan temalar değil, gerçekten kendi tarihini tanımak ve tanıtmak adına yaşayan bir Isparta, yaşayan bir millet olma yolunda bugün çok güzel bir şeye de imza atılmış oldu. Ben bundan çok mutluyum, onur duydum, gurur duydum” ifadelerinde bulundu.
Isparta’yı sevdiklerini dile getiren yazarlardan Mehmet Ali Bulut, “Isparta kitabı seviyor. Türkiye’nin her tarafına gidiyorum, Isparta’nın okuyucusu ne aradığını biliyor. Okuyabilmemiz ve daha çok okumamız lazım. Bu bakımdan bu fırsatı sunan Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Isparta’yı seviyoruz” dedi.
Yazar Zekeriya Efiloğlu da, Isparta’nın okuyan bir il olduğunu dile getirerek, “Isparta’mızın nüfusunun az olmasına rağmen okuma oranının hatırı sayılır derecede yüksek olduğunu düşünüyoruz. Son 6 yıldır Türkiye’de 110 civarında fuara katılmış birisi olarak kitaba olan sevginin artmış olması bizi sevindiriyor. Belediyemiz emek vermiş emeğine sağlık. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel fuarların olacağına inanıyorum. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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