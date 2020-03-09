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Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora

DHA

Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, 2018 yılında kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Senatosu tarafından fahri doktora beratı verildi. Beratını alıp, cübbe giyen Bakan Pakdemirli, programı izleyen öğrencilere, "Sizlere tavsiyem kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Mesleki beceriler elde edin. Yabancı dil bilmiyorsanız mutlaka yabancı dil öğrenin, girişimci olun" dedi. 
Ankara'dan hava yoluyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve bürokratlar karşıladı. Bakan Pakdemirli daha sonra kara yoluyla fahri doktora beratı töreninin yapılacağı Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 2018 yılında kurulan üniversitelerinin hızla geliştiğini ve ülkeye yararlı üniversite haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Üniversitemiz senatosu zatıalinize fahri doktorluk beratı verilmesi konusunda 3 Mart tarihinde bir karar aldı. Bu unvan üniversitemiz tarafından ilk kez siz değerli bakanımıza veriliyor. Bundan dolayı gururluyuz" diye konuştu. 
'BENİ BİR ISPARTALI KABUL EDERSENİZ SEVİNİRİM'
Fahri doktora beratının okunmasının ardından kürsüye gelen Bakan Pakdemirli'ye cübbesi, Rektör İbrahim Diler tarafından giydirildi ve berat verildi. Kendisine fahri doktora unvanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, "Akademisyen biri olarak böylesine kolay yoldan doktora almak gerçekten çok hoşuma gitti. Bundan sonraki hayatımda akademisyen olarak çalışmayı da düşünüyorum. Öğrendiklerimizi öğretmek, bir şeyler yapmak gayesindeyim. Beni artık bir Ispartalı olarak kabul ederseniz çok mutlu olurum" dedi.
'KOLUNUZA TAKABİLDİĞİNİZ KADAR ALTIN BİLEZİK TAKIN'
Salonda bulunan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:
"İnsanların kariyerleri kaderleriyle belirlenir. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım üniversiteye gireceği zaman makine mühendisi olmak ister. 'Kontenjan doldu gel gemi mühendisliğini yaz' derler, yazar. Sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda işe başlar ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ile Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde yolları kesişir ve başbakanlığa uzanan bir yola girer. Sizlere tavsiyem; kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Bilezik derken burma bilezik değil, mesleki beceriler elde edin. Yabancı dil bilmiyorsanız mutlaka bir yabancı dil öğrenin ve girişimci olun. Üniversitenin, akademinin, ilmin ve eğitimin tarımda ne derece önemli olduğunu, ekonomi doktoru olduğum kadar, bir çiftçi olarak da çok iyi biliyorum. Şunu da iyi biliyorum ki üniversiteler, ülkelerin istikbalidir. İstikbal de sağlam bir tarih bilinci ve vizyoner hedefler silsilesiyle mümkün olabilir. Elbette bizim geçmişten öğreneceğimiz çok şey var. Biz nerede yitirdiysek ilmi, orada arayacağız. Nerede kaybetmeye başladıysak zaferlerimizi, o meydanda bulacağız."
KADIN ÇOBANLARA PLAKET
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasının ardından çobanlık yapan 7 kadına plaket verdi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Körkuyu da Bakan Pakdemirli'ye minyatür çoban kepeneği hediye etti. Programın tamamlanmasının ardından Bakan Pakdemirli, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek tarım, hayvancılık, su ve orman ürünleri sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katıldı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2020-03-09 14:30:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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