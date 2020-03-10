Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir”

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, 8 Mart tarihinde Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na ve Amatör İşler Müdürlüğü’ne gerekli itirazları yaptırdıklarını söyleyen Başkan Yazgan, Kestelspor Başkanı ve yöneticilerin bir takım oyunlar içerisine girdiğini ileri sürdü. Kestelspor Başkanı ve yönetimin kural tanımadığını, son haftalarda son dakikalarda ilginç goller ve oyunlar oynandığını iddia eden Başkan Yazgan, Kestelspor’un seyircisiz maça seyirci almasından dolayı cezalandırılması gerektiğini söyledi.



“Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir”

Yazgan, "Özellikle Kestelspor müsabakalarında tüm 7. Grup taraftarlarının ve yöneticilerinin de tepkilerine neden olan şaibeli pozisyonlar yaşanmaktadır. Yine tüm bu haksızlıkların ekran görüntüleri elimizde mevcuttur. Kestelspor ve yönetimi kural tanımaz bir tutum sergilemektedir. Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir" diye konuştu.



“Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadırlar”

"Kestelspor yetkilileri yan sahada bir maç olduğunu ve bu sahadaki seyircilerin Kestel maçını izlerini belirtmektedirler" diyen Yazgan, "Bu kurgulanmış bir olaydır. Kestelspor başkanı yan saha tribünlerinde taraftarlarını koordine etmiş maçın seyircili hale gelmesi için mücadele etmiştir. Bununla ilgili görüntüler elimizde mevcuttur. Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadır. BU anlayışla Kestelspor’a verilen seyircisiz oynama cezalarının hiçbir şekilde uygulanamayacağı sonucu çıkmaktadır ki bu da yarışma ortamının hiçbir zaman adil olmayacağı anlamına gelmektedir" ifadelerinde bulundu.



“Hükmen mağlup olmalı, ya da maç tekrarı yapılmalı”

Yazgan, bu konunun incelenerek değerlendirilmesini 8 Mart tarihinde KestelsporManavgat Belediyespor maçında seyircisiz oynama cezasını uygulatmayan Kestelspor’a hükmen mağlubiyet ya da maç tekrarı cezasının verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

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