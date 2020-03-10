Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir”

İHA

Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir”

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, 8 Mart tarihinde Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na ve Amatör İşler Müdürlüğü’ne gerekli itirazları yaptırdıklarını söyleyen Başkan Yazgan, Kestelspor Başkanı ve yöneticilerin bir takım oyunlar içerisine girdiğini ileri sürdü. Kestelspor Başkanı ve yönetimin kural tanımadığını, son haftalarda son dakikalarda ilginç goller ve oyunlar oynandığını iddia eden Başkan Yazgan, Kestelspor’un seyircisiz maça seyirci almasından dolayı cezalandırılması gerektiğini söyledi.

“Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir”
Yazgan, "Özellikle Kestelspor müsabakalarında tüm 7. Grup taraftarlarının ve yöneticilerinin de tepkilerine neden olan şaibeli pozisyonlar yaşanmaktadır. Yine tüm bu haksızlıkların ekran görüntüleri elimizde mevcuttur. Kestelspor ve yönetimi kural tanımaz bir tutum sergilemektedir. Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir" diye konuştu.

“Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadırlar”
"Kestelspor yetkilileri yan sahada bir maç olduğunu ve bu sahadaki seyircilerin Kestel maçını izlerini belirtmektedirler" diyen Yazgan, "Bu kurgulanmış bir olaydır. Kestelspor başkanı yan saha tribünlerinde taraftarlarını koordine etmiş maçın seyircili hale gelmesi için mücadele etmiştir. Bununla ilgili görüntüler elimizde mevcuttur. Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadır. BU anlayışla Kestelspor’a verilen seyircisiz oynama cezalarının hiçbir şekilde uygulanamayacağı sonucu çıkmaktadır ki bu da yarışma ortamının hiçbir zaman adil olmayacağı anlamına gelmektedir" ifadelerinde bulundu.

“Hükmen mağlup olmalı, ya da maç tekrarı yapılmalı”
Yazgan, bu konunun incelenerek değerlendirilmesini 8 Mart tarihinde KestelsporManavgat Belediyespor maçında seyircisiz oynama cezasını uygulatmayan Kestelspor’a hükmen mağlubiyet ya da maç tekrarı cezasının verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik rekortmeninden Başkan'a sürpriz ziyaret Başdeğirmen: “Böyle başarılar bize güç ve gurur veriyor”
YEREL HABERLER Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik rekortmeninden ...
Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora/ Ek ...
Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora (2)
Bakan Pakdemirli: "Gıdada taklit ve tağşişe ağır ceza geliyor" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Gıda tağşişi yapanların, topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştık” “En yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Gıdada taklit ve tağşişe ağır ceza ...
Gençler hayallerini sahneye taşıdı
YEREL HABERLER Gençler hayallerini sahneye taşıdı
Yıldız yüzücüler Isparta’da kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Yıldız yüzücüler Isparta’da kıyasıya yarıştı
Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora
Filede final heyecanı Isparta’da yaşanacak Filenin sultanları Isparta’da boy gösterecek
YEREL HABERLER Filede final heyecanı Isparta’da yaşanacak Filenin ...
10 gün süren fuara 311 yayınevi, 32’si yerel toplam 192 yazar katıldı.
YEREL HABERLER 10 gün süren fuara 311 yayınevi, 32’si yerel toplam ...
Bakan Pakdemirli'den gençlere: “Kolunuza takabildiğiniz kadar 'altın bilezik' takın” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Ama bahsettiğim burma bilezik değil” “Kariyer dediğiniz şeyin aslında kaderden öte bir şey olmadığını göreceksiniz” “Hektar başına verim alanında batı örneklerinin hala yüzde 20-30 gerilerinden geliyoruz.”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den gençlere: “Kolunuza ...
(Görüntülü) Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ...
Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı
YEREL HABERLER Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı
Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı
YEREL HABERLER Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı
Seyircisiz maçta Isparta 32 Spor'dan galibiyet
YEREL HABERLER Seyircisiz maçta Isparta 32 Spor'dan galibiyet
Çiftçiler, traktör konvoyu oluşturup Mehmetçiğe destek verdi
YEREL HABERLER Çiftçiler, traktör konvoyu oluşturup Mehmetçiğe ...
Yıldız Bilek Güreşçiler, Isparta’da yarışıyor
YEREL HABERLER Yıldız Bilek Güreşçiler, Isparta’da yarışıyor
Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla ...
17 yaşındaki kayıp İclal'den iyi haber 5 gündür haber alınamayan İclal bulundu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kayıp İclal'den iyi haber 5 gündür haber ...
Kayıp liseli İclal bulundu
YEREL HABERLER Kayıp liseli İclal bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X