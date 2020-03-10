Isparta'da aranan 33 kişi yakalandı

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Isparta Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 33 şahıs yakalandı.

Aralarında "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” ve “Tüzel Kişi Sorumlusunun Karşılıksız Çek Düzenlemesi” suçlarından toplamda 370 bin 400 TL adli para cezası ile aranan S. D., “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 19 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan H. H. E. “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan 4 Yıl, 5 Ay, 10 gün hapis cezası ile aranan M. Ç. “Basit Cinsel Saldırı” suçundan 2 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan K. Z. isimli şahısların da aralarında bulunduğu, toplamda 33 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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