Ispartalı yazarlar kendilerine ayrılan stantta imza günü düzenledi

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Kitap Fuarında yer alan yerel yazarlar ilk kez kendilerine ayrılan stantta imza günü düzenlediklerini ve kitapseverlerle buluştuklarını belirterek kendilerine bu imkanı tanıyan Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.

‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla 10 gün boyunca Milli Mücadele Kahramanı, Isparta’nın ilk mebusu ve 6 dönem Isparta Milletvekilliğine seçilen merhum Hafız İbrahim Demiralay’ın anısına düzenlenen Kitap Fuarına katılan Ispartalı yazarlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yazarlar Başkan Başdeğirmen’e kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çiçek takdim etti ve yine kendilerine ait kitapları hediye etti.

Ziyarete katılan yazarlar, “Kitap Fuarında bizlere yer verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Allah razı olsun. 3 fuarda bu sorunu yaşamıştık ama bizi 4.fuarda rahatlattınız. Teşekkür ediyoruz” dediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler için söylemiş olduğunuz sözlerden ve teşekkürünüzden çok mutlu oldum. Niyet hayır, akıbet hayır. Bizler iyi niyetlerle çıktık ve çok şükür ki o mutluluğu, güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. 10 günlük süreçte güzel bir fuar gerçekleştirdik. Ispartalı yazarlar olarak sizlere ve tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. ‘Çok güzel oldu’ diyorsunuz, şuna inanın sizler varsınız diye çok daha güzel oldu, renk kattınız, farklı bir hava kattınız. Kitapseverler ‘Ispartalı o kadar çok yazar varmış’ dediler. Isparta’mızdaki yerel yazarlarımızın farkına varıldı. Bizim de yazarlarımız var diye mutlu oldum. Fuar organizasyonunu düzenleyen firmamıza ilk şartım yerel yazarlarımızda olacak demiştim. Gördük ki çok isabetli bir iş yapmışız. Ziyaretlerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

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