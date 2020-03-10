Isparta'da muhtarlar başkanını seçti

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Isparta Muhtarlar Derneği’nin genel kurulu gerçekleştirildi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile bazı illerin muhtarlar derneği başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Gökhan Büyükleblebi tek liste ile girdi. Büyükleblebi, oy birliği ile yeniden Başkan seçildi. Büyükleblebi başkanlığındaki Muhtarlar Derneği yönetiminde Zafer Uzun, İbrahim Akyıldız, Süleyman Kocaer ile Gürcan Suvay bulunuyor.

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