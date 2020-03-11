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'Yarım asırlık nalbant', son çivilerini çakıyor

DHA

'Yarım asırlık nalbant', son çivilerini çakıyor


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yaşayan Ali Akdağ (70), baba ve dede mesleği olan nalbantlığı yapmaya devam ediyor. Mesleğini yarım asırdır sürdüren Akdağ, nalbantlık mesleğinin de cazibesini yitirdiğini ve yeni ustalar yetişmediğini söyledi.
Motorlu taşıtların yaygın olmadığı dönemlerde, yük taşımacılığında kullanılan at, eşek ve katırların nallarını yapan, takan ve hayvanların tırnaklarını kesen nalbantlar artık birer birer yok oluyor. Isparta'da dedesi ve babasından mesleği öğrenen 50 yıllık nalbant ustası Ali Akdağ da bu mesleğin son temsilcilerinden olmasıyla dikkat çekiyor.
Geçmişte Isparta il merkezinde bulunan Kaymakkapı Meydanı'nda küçük bir iş yeri önünde köylerden gelen hayvanları nallayan Ali Akdağ, bu alanın Üretici Pazarı olması nedeniyle iş yerinde hayvan nallayamaz hale geldi. Akdağ, bu nedenle köylere gidip hayvanları nallamaya başladı. Ali Akdağ, "Köylerden gelenler hala aynı yerdeki iş yerime uğrar ve 'nallanacak hayvanlar var' diye söylerler. Ben de 'şu gün geleyim' derim ve onlar köyde tellala (anons) verirler. Ben o gün giderim herkes köy meydanına atını, eşeğini getirir, bitinceye kadar nallarız" dedi.
'BU İŞİ YAPMAK İÇİN SEVMEK LAZIM'
Dedesi ve babasının da nalbant olduğunu, onlara yardım ederken bu işi öğrendiğini ve sevdiğini belirten nalbant Ali Akdağ, "Bu işi artık yapan kalmadı. Kimse yetişmedi. Nedenine gelince hayvan teper diye korkmaları. Bu işi yapacaksan atı, eşeği seveceksin, korkmayacaksın. Her hayvanın huyuna göre davranacaksın. Yoksa bu işi yapamazsın" diye konuştu.
'ÖNCE ESKİ NAL SÖKÜLÜR, SONRA TIRNAKLAR KESİLİR'
İşinin erbabı olan ve yanında kendisine yardımcı olan işçisiyle nallanacak hayvanı sıkıca bir direğe bağlayan Ali usta, atın hayvanın nallanacak ayağını yardımcı vasıtası ile dizinden kıldan bükülmüş iple kıvırıp, önce kerpetenle eski nalın çivilerini söküyor. Yaptığı işlemi anlatan Akdağ, şunları söyledi:
"Nal söküldükten sonra 'suntıraş' dediğimiz bıçakla tırnaklarını keseriz. Hayvanların da insan gibi tırnakları uzar. Temizlik bittikten sonra yeni nalı yerine çiviler sonra da törpüleyip, işlemi tamamlarız. Huysuzluk eden hayvanları da 'yavaşık' denilen aleti burunlarına takarak uslandırıyoruz. Binek hayvanlarının giderek azaldığı günümüzde nalbantlık mesleği de cazibesini yitirdi. Artık yeni ustalar yetişmiyor. Son çivileri ben çakıyorum ama bundan sonra ne olacağını kestiremiyorum.´´
AT 80, EŞEK 50 TL'YE NALLANIYOR
Isparta merkeze bağlı Direkli köyüne giderek 4 at ve 1 eşek nalladıktan sonra alet edevatını toplayan Ali Akdağ, o günkü mesaisini 290 lira yevmiye ile tamamladı. At ve eşeklerin nalları ayak yapılarına göre nalbant tarafından demirden dövülerek yapılıyor. Nallara özgü çiviler de kendi imalatları olarak üretiliyor. Bir nal düşmediği takdirde 1 yıl boyunca eskimiyor. Hayvanların tırnakları da insanlar gibi uzadığı için bir süre sonra nal küçük gelmeye ve hayvanın ayağını acıtmaya başlıyor. Yürümekte zorlanan hayvanın nallarının değişmesi gerektiğini anlayan sahibi de onu nalbandın hünerli ellerine teslim ediyor. Nalbant 4 nal değişimi karşılığında at sahibinden 80 lira tahsil ederken, eşek sahibinden 50 lira bedel alıyor.
'KÖYLERDE HAYVAN AZALDI'
Direkli köyünde yaşayan Osman Servi, köylerde eskisi kadar at ve merkep kalmadığını, kalanların ise köye gelen nalbant tarafından nallandığını belirterek, "Bundan 50 sene evvel köyden şehre hep atlarla eşeklerle giderdik. O zaman Otel Isparta'nın arkasındaki nalbanda işimizi gördürürdük. Şimdi orası çarşı Pazar oldu şehir değişti. O yüzden buralara gelir köyde hayvanları nallar gider. İnsanların nasıl ayakkabısı eskir, yenisini alır, giyerse bunların da nalları eskiyince değiştirmek gerekiyor. Köyümüzde eskiden her evde bir binek hayvanı vardı. Köyümüz kırsal bir arazi olduğu için ihtiyaç vardı. Fakat şimdi yüzde 50 azaldı artık eskisi gibi kalmadı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-03-11 07:57:27

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