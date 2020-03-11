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Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı

DHA

Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı


Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.
Polis merkezinde sorgulanan M.T.  adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.
 
DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR
2020-03-11 12:35:43

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