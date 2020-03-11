Filenin sultanları, 1. Lig peşinde Fenerbahçe ilk maçını kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında heyecan başladı. Isparta’da gerçekleştirilen final 20192020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı 1113 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenecek final karşılaşmalarında İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe, Sakarya Voleybol, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji mücadele ediyor.

Yarı Final maçları sonunda finale yükselen 8 takım 4’erli 2 grupta mücadele edecek. Tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda her iki grubun 1 ve 2.’leri toplam 4 takım 1. Kadınlar Voleybol Ligi'ne terfi edecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, voleybol heyecanına tüm Isparta halkını davet etti. 8 takımın 1. Kadınlar Voleybol Ligi’ne yükselmek için ter döktüğünü anlatan Gevrek, Isparta’nın spor turizminde tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalıştığını bildirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise Isparta’nın ev sahipliğinde 20192020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final maçlarının başladığını belirtti. 1113 Mart tarihleri arasında 8 takımın katılımıyla 1. Lig heyecanının yaşanacağını ifade eden Asbaşkan Göksu, organizasyonun sorunsuz olmasına destek veren kent protokolüne, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’e teşekkür etti.



Fenerbahçe ilk maçını kazandı

Öte yandan Final grubu maçının ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Vakıfbank’ı 31 mağlup etti. 6 Mart Spor Salonu'nda oynanan maçı Yılmaz Duman ve Mustafa Çoban yönetti. Fenerbahçe ilk seti 2516 ve 2. seti 2518 kazandı. 3. seti 2125 kaybeden Fenerbahçe, 4. seti 2523 kazanarak salondan 31 galip ayrılan taraf oldu.

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