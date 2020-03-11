Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek Maç boyunca hiç susmadılar

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları Isparta’nın ev sahipliğinde tüm hızıyla sürüyor. 6 Mart Spor Salonu’nda başlayan ve 13 Mart’a kadar sürecek müsabakalarda İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe, Sakarya Voleybol, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji voleybol takımları mücadele ediyor.

20192020 Voleybol Sezonu 2. Kadınlar Ligi Final Müsabakalarının ilk maçı olan VakıfbankFenerbahçe mücadelesini Vali Ömer Seymenoğlu da izleyerek takımlara destek oldu. 6 Mart Spor Salonu’nun tribünleri Ispartalı sporseverler tarafından tamamen doldurulurken zorlu mücadelenin kazananı 31 ‘lik skorla Fenerbahçe oldu. Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Maç sonrasında Vali Seymenoğlu, Fenerbahçeli ve Vakıfbanklı oyuncuları tebrik ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Fenerbahçe’nin Vakıfbank karşısında en büyük gücü taraftarı oldu. Maç boyunca hiç susmayan Isparta UNİGFB’liler, güller diyarında sultanlarına büyük destek verdiler. Fenerbahçe, 2. maçında 12 Mart Perşembe günü OSB Teknik Koleji Gençlikspor'la saat 12.00 de karşı karşıya gelecek.

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