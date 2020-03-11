Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR
2020-03-11 18:06:38
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