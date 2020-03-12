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Isparta Belediyesi şehirdeki korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı Şehir baştan aşağıya dezenfekte ediliyor

İHA

Isparta Belediyesi şehrin her bir noktasında korona virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi şehirdeki korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı Şehir baştan aşağıya dezenfekte ediliyor

Isparta Belediyesi şehrin her bir noktasında korona virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.
Isparta Belediyesi bu kapsamda geçen haftalardan bu yana otogar ve otobüs durakları, toplu taşıma araçları ile başlattığı çalışmalarına, caddeler, tuvaletler, çöp bidonları, başta olmak üzere şehirde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs' salgınına karşı özel kıyafetli gerek yaya ekipleri, gerekse ilaçlama araçları ile ana arterler başta olmak üzere toplumun yoğunluklu bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Isparta Belediyesi ekipleri Mimar Sinan Caddesi başta olmak üzere ana arterler, cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, otobüs duraklarında, otobüslerde, tuvaletlerde ilaçlama çalışması ile temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs karşısında şehirde de ciddi önlemler aldıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yaklaşık bir haftadan bu yana otobüs durakları ve otogar ile başlayan dezenfekte çalışmalarımız bugün tüm cadde, sokak, ana arterler dahil olmak üzere toplumun yoğun olarak bulunduğu bölgelerde devam etmekte. Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın da bu noktada gerekli özeni göstermelerini ve dikkatli olmalarını diliyoruz” dedi.
Hijyen yönünden yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar da, “Hijyen çok önemli. Yapılan bu çalışmalarla Allah’ın izniyle virüsün bizim ilimize gelme şansının olmadığını düşünüyoruz. Çok iyi bir çalışma, belediyemizden beklediğimiz çalışmalar devam ediyor, otobüslerde, duraklarda daha önce dezenfekte yapılmıştı. Belediyemiz iyi çalışıyor, gerekli tedbirlerini alıyor. Belediyemizin yaptığı bu çalışmalar alınan önlemler gerçekten takdire şayan. Isparta halkının panik yapmasına gerek yok” şeklinde görüşlerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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