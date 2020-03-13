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MEB’in finanse ettiği stüdyo ve atölye özel sektörü solladı İş hayatındaki profesyonelliği lisede öğreniyorlar

İHA

Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının finanse ettiği yatırımla okulda grafik tasarım atölyesi, desen atölyesi ve fotoğraf stüdyosu kurdu. Birçok özel sektör kuruluşunun bile sahip olmadığı atölyeler ve fotoğraf stüdyosu sayesinde öğrenciler, iş hayatındaki profesyonelliğe lise döneminden hazırlanıyor.

MEB’in finanse ettiği stüdyo ve atölye özel sektörü solladı İş hayatındaki profesyonelliği lisede öğreniyorlar

Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının finanse ettiği yatırımla okulda grafik tasarım atölyesi, desen atölyesi ve fotoğraf stüdyosu kurdu. Birçok özel sektör kuruluşunun bile sahip olmadığı atölyeler ve fotoğraf stüdyosu sayesinde öğrenciler, iş hayatındaki profesyonelliğe lise döneminden hazırlanıyor.
Isparta’daki Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, grafiktasarım ve fotoğrafçılık bölümü öğrencilerinin mesleki eğitimi uygulamalı öğrenebilmesi adına grafik tasarım atölyesi, desen atölyesi ve fotoğraf stüdyosu kurdu. En yeni teknolojilerle Milli Eğitim Bakanlığının desteği sayesinde kurulan fotoğraf stüdyosu ve atölyeler, öğrencileri profesyonel iş hayatına lise döneminden hazırlamayı hedefliyor. Öğrenciler, desen atölyesinde elle çizim yaparken, grafik tasarım atölyesinde de dijital çizim öğreniyorlar. Profesyonel olarak hazırlanan fotoğraf stüdyosunda da öğrenciler, özel sektörde uygulanan her şeyi yerinde görüyorlar.

“Döner sermaye işletmeciliğine başvurduk”
Müdür Zafer Ulusoy, okulda grafik ve fotoğrafçılık bölümü açarken İŞKUR’un verilerinden yararlandıklarını ve kentte eksik alanın bu bölümlerde olduğunu gördüklerini söyledi. Ulusoy, “Bu durumu raporla önce il istihdam kuruluna sonra da bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne sunduk. Onlar da 2018 yılında bu bölümün açılması için bize onay verdiler. Böylelikle alanımızı açtık. Ekim ayında bakanlığımızdan ödenek gönderildi o ödeneğe göre laboratuvar ve atölyeleri kurmuş olduk” diye konuştu.
Amaçlarının sektörle eşdeğer bir okul haline gelmek olduğunu ifade eden Ulusoy, milli eğitim bakanlığına döner sermaye işletmeciliği için başvuru yaptıklarını, bu başvurunun kabul görmesi halinde öğrencilerin sektörde yapılan işleri okulda da yapabileceklerini söyledi.

“Türkiye’de bir ilk olabilir”
Türkiye’de bu kadar geniş grafik ve fotoğraf alanında kurulan stüdyonun ilk olabileceğine değinen Ulusoy, “Laboratuvarımıza aldığımız bilgisayarlar 23 yıl sonra çöpe gitmesin diye biraz daha işlevsel olsun diye teknolojinin en üst seviyesini aldık. Amacımız çocuklarımızı burada iyi yetiştirmek” dedi.

“Mezun olduklarında sektörde yabancılık çekmeyecekler”
GrafikTasarım ve Fotoğrafçılık Öğretmeni Lütfü Köse de sektörle beraber hareket ettiklerini belirterek, sektörde gösterilen her şeyin okulda da öğrencilere öğretildiğini söyledi. Köse, “Çocuklarımız buradan çıktıklarında sektörde yabancılık çekmeyecekler. Biz burada sektörle birlikte çalışıyoruz. Eğitimdeki sıkıntılardan bir tanesi okuldaki eğitim farklı sektör farklı. İnsanlar okuldan çıktıktan sonra öğrendiklerini unutup, sektörden tekrar işi öğrenmesin diye sektörle birlikte çalışıyoruz” dedi.
GrafikTasarım ve Fotoğrafçılık Bölümü Öğrencisi Selim Alpay da, mesleğe dair her şeyi okulda öğrendiklerini ifade ederek, “Hedefimiz bu işin üstünü okuyup gelecekte iyi bir fotoğrafçı olmayı planlıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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