Mezarlıkta Osmanlıca yazılı mezar taşları Türkçe'ye tercüme edildi Türkçe yazılı tabelalar, mezar taşlarının yanına dikildi

Isparta'da Osmanlıca yazılı olan mezar taşlarındaki bilgiler Türkçe'ye çevrilip metal tabelaya yazılarak mezar taşlarının yanına dikildi. Gülcü Mezarlığında bulunan 36 kişiye ait mezar taşındaki bilgiler artık Türkçe olarak da okunabilecek.

Valilik tarafından oluşturulan 7 kişilik komisyonun yaptığı çalışmalar sonrasında Osmanlıca yazılar Türkçeye dönüştürülerek hazırlanan tabelalar Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlıkların başuçlarına yerleştirildi.

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Gülcü Mezarlığının isminin Binti Emir Mezarlığı olduğunu ve bu ismin de ön plana çıkarılacağını söyledi. Muhtar Eroğlu, “Gülcü Mahallesi tarihi Binti Emir Mezarlığı olarak anılacak. Mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıları belediyemiz Türkçe levhalar yazdırarak bugün başuçlarına koyuyor. Gelenler kabristanda yatanların isimlerini öğrenmiş olacaklar. Yaklaşık 500 senedir böyleydi. Bugün tarihimize sahip çıkıyoruz, geleceğimize miras olarak bırakmak istiyoruz. Bunları bilmezsek gelecek nesillerimizi kaybetmiş oluruz, tarihimize kültürümüze sahip çıkacağız. Valimiz 7 kişilik bir komisyon kurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan Türkçe yazılar mezar uçlarına konuyor” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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