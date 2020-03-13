Isparta'da "Su Ürünleri Av Yasağı" başlıyor

Isparta il sınırları içinde 15 Mart'tan 15 Haziran tarihine kadar su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Isparta il sınırları içerisinde su ürünleri av yasağı 15 Mart 2020 tarihinden itibaren başlıyor. Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Akçimen, 15 Mart15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avcılığının yasak olduğunu belirtti. Akçimen, "Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulması, istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Su kaynaklarımızdaki su ürünlerimizin üremelerine müsaade edilerek popülasyonlarının devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleşebilmesi adına yasaklara uyulması son derece önem arz etmektedir. Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı kamuoyuna duyurulur" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.