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Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Finali A Grubunda Vakıfbank birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji ikinci olarak 1. Lige yükseldi.

Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Finali A Grubunda Vakıfbank birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji ikinci olarak 1. Lige yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında heyecan sürüyor. Isparta’da gerçekleştirilen final 20192020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanında A Grubundaki müsabakalar sona erdi.
Final karşılaşmalarında İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe, Sakarya Voleybol, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji mücadele etti.
A Grubunun final niteliğindeki maçta Vakıfbank Koleji ile Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor’u 31 mağlup etti. 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçı Ulusal Hakemler Yılmaz Duman ve Halil Cerit yönetti.
Vakıfbank, ilk seti 2518, 2. Seti 2516 kazandı. 3. Seti Kayseri OSB Teknik Koleji 2225 kazanırken 4. Seti de Vakıfbank 2624 kazanarak salondan 31 galip ayrılan taraf oldu.

A Grubunu Vakıfbank birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji ikinci tamamlayarak 1. Lige yükseldi
Düzenlenen ödül töreninde her iki takım sporcularına madalya ve kupa verildi. Sporcular ödüllerini Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, MHK Üyeleri, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Isparta Voleybol İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil’in elinden aldılar.
Ayrıca sporculara Isparta özgüyü gül lokumları da sporculara, antrenörlere ve idarecilere hediye edildi. Öte yandan B Grubu maçlarının ardından 2 ekip daha 1. Lig vizesi alacak.
Toplamda 4 ekip 1. Lige yükselmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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