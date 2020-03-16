Başdeğirmen, ekipleri virüs riskine karşı teyakkuza geçirdi

Isparta'da baştan aşağıya dezenfekte çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen “Koronavirüs, alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir” diyerek vatandaşlardan da 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermelerini istedi.

Isparta Belediyesi Korona Virüs riskine karşın çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda vatandaşların ortak kullanım alanları, kamu kurum ve kuruluşlarında, camilerde büyük dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi bu kapsamda sürdürdüğü çalışmalarda, camiler, otogar ve otobüs durakları, toplu taşıma araçları, umuma açık tuvaletler, çöp bidonları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında da sabunlu ve ilaçlı sularla dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı, özel kıyafetli ekipler son olarak da vatandaşların en yoğun kullandığı alanlarda meydanları ilaçlı ve sabunlu su ile dezenfekte etti. Kaymakkapı Meydanında gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler bir yandan yerleri temizlerken diğer taraftan da vatandaşların kullandığı bankları ilaçlı su ile temizledi.

Isparta Belediyesi ekiplerinin şehri dezenfekte etme çalışmalarını gecegündüz demeden 24 saat esasına göre sürdürdüğünü dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüs riskine karşın şehirde tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Başdeğirmen, " Riske karşı, kamuya ve umuma açık yerlerde, (Camiler, umumi tuvaletler, resmi kurum binaları v.b) caddelerimizde, sokaklarımızda genel dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Siz hemşehrilerimizden beklentimiz 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermenizdir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda paniğe kapılmadan devam ettirmektir. Sizlerden ricamız, kulaktan duyma söylentilere değil, yetkili kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almanızdır. Unutmayalım ki; Koronavirüs, alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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