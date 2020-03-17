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Şiddetli rüzgarda minarenin külah ve alemi uçtu

DHA

Şiddetli rüzgarda minarenin külah ve alemi uçtu


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin külah bölümü ile alemi uçtu.
Isparta ve çevresinde etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşa zor anlar yaşatırken, merkeze bağlı Sav beldesinde Sinan Dede Camii'nin minaresinin külah bölümü ve alemini uçurdu. Cami imamı Veysel Boztepe, uçan külah ve alemin caminin çevresinde bulunan boşluğa düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-03-17 16:53:31

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