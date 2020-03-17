Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan üretti Arkadaşları tatildeyken onlar korona virüse karşı dezenfektan üretiyor

Isparta’da Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüse tedbir amaçlı kullanılan dezenfektan üretiyor. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri 55 saat gibi bir sürede 38 ton üretim gerçekleştirdi. Üretilen dezenfektan, Isparta ve Burdur’daki okullara gönderiliyor.

Isparta’da Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri yıl içerisinde özellikle okullarda ve kamu kurumlarında kullanılmak üzere yüzey temizleyici üretiyor. Ancak Türkiye’de korona virüs vakası görülmesinin ardından alınan tedbirlere katkı sunabilmek için okuldaki tüm üretim dezenfektan üzerine yapılıyor. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, 2,5 günde 38 ton dezenfektan üretti. Üretilen dezenfektanlar Isparta’daki tüm okullara gönderilirken, Burdur’dan gelen talepler de karşılandı.



“2,5 günde 38 ton üretim yaptık”

Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Topdal, döner sermaye kapsamında yıl içerisinde temizlik ürünü ürettiklerini ancak korona virüs nedeniyle şuanda üretimin tamamen dezenfektan üzerine olduğunu söyledi. Dezenfektan ürünü için Milli Eğitim Bakanlığının kendilerine reçete gönderdiğini dile getiren Topdal, “Bakanlığımızın verdiği reçeteyle 2.5 gün gibi bir sürede 38 ton dezenfektan üretim kapasitesine ulaştık. Isparta’mızın çevresindeki tüm okullara ürettiğimiz dezenfektanı dağıttık. Ayrıca Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü ile Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne de gönderdik. Sayın valimizin direktifleriyle resmi kurumlardan gelen talepleri geri çevirmemeye çalıştık. Bu süreçten sonra bizlere talep gelirse karşılaşırız. Şu anda günlük 20 ton üretim kapasitesini yakalamış durumdayız. Gönlümüzden geçen şu; bu hastalık bir an önce bitsin biz de bu ürünü üretmeyelim. İnşallah bu mikrobu yeneceğiz” diye konuştu.



“50 kişilik ekiple çalıştık”

3738’i öğrenci olmak üzere 50 kişilik bir ekiple dezenfektan üretimi yaptıklarını kaydeden okul müdürü Osman Topdal, “Türkiye’de bunu üreten lise sadece biz değiliz. Başka liseler de üretim yapıyor ve aynı gayretle çalışıyor. Bizim 2,5 günde elimizden gelen 38 ton ürün” dedi.

Topdal, diğer illerden talep gelmesi durumunda onlara da dezenfektan gönderebileceklerini sözlerine ekledi.



“Gönüllü olarak gelip çalışıyoruz”

Dezenfektan üretiminde görev alan Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. sınıf öğrencileri Eray Ertap, İsmail Uzun ve Hakan Toy, gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek, korona virüse karşı alınacak önlemlerde kendilerinin de katkılarının olmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

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